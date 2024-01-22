Кава у світі стрімко дорожчає — як змінилась вартість у січні

Бариста робить каву. Фото: Pexels

У світі у 2024 році активно дорожчає кава сорту робуста (Robusta). Зокрема, ціни зросли через конфлікт у Червоному морі.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Як змінились ціни на каву

Як зазначається, з початку цього року на біржі ICE березневий контракт зріс на 11,6%, і на піку 16 січня закрився на рівні 3,17 тис. доларів за тонну. 19 січня ф'ючерси із постачанням на перший місяць весни торгувалися на рівні 308 тис. доларів за тонну.

Водночас, з початку листопада кава подорожчала на 36%.

Причини зростання цін на каву

Як зазначають експерти, причиною стрімкого подорожчання кави на початку року є заворушення в Червоному морі, які завдають шкоди судноплавству та порушують торгові потоки. Зокрема, напади хуситів на судна порушили ключовий шлях для експорту цього продукту з В'єтнаму. Через це багато перевізників товарів були змушені обирати значно довші маршрути.

Через дорожнечу витрат на доставку і довший час у дорозі покупці почали уникати угод із в'єтнамськими виробниками Robusta. Більше зосередилися на забезпеченні постачань із Бразилії.

На подорожчання кави у січні вплинув також інший фактор. У 2023 році посушлива погода у В'єтнамі призвела до глобального дефіциту цього продукту. Через це ціни зросли на понад 60%, додала агенція Bloomberg.

"Червоне море в поєднанні з посухою в Південно-Східній Азії призвело до того, що частка світового ринку робусти назавжди переміститься до Бразилії", — повідомив старший аналітик із сировинних товарів ArrowStream Inc. Джон Гудвін.

Джерело: Bloomberg

Більше про ціни

Нагадаємо, у січні 2024 року на полицях українських магазинів активно зростають ціни на домашнє сало. За останній рік цей продукт додав у вартості 70 гривень.

Також ми писали, що в країні подорожчали деякі продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.