Кофе в мире стремительно дорожает — как изменилась стоимость в январе

Бариста делает кофе. Фото: Pexels

В мире в 2024 году активно дорожает кофе сорта Робуста (Robusta). В частности, цены выросли из-за конфликта в Красном море.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Как изменились цены на кофе

Как отмечается, с начала этого года на бирже ICE мартовский контракт вырос на 11,6% и на пике 16 января закрылся на уровне 3,17 тыс. долларов за тонну. 19 января фьючерсы со снабжением на первый месяц весны торговались на уровне 308 тыс. долларов за тонну.

В то же время, с начала ноября кофе подорожал на 36%.

Причины роста цен на кофе

Как отмечают эксперты, причиной стремительного подорожания кофе в начале года является конфликт в Красном море, который наносит ущерб судоходству и нарушает торговые потоки. В частности, нападения хуситов на суда нарушили ключевой путь для экспорта этого продукта из Вьетнама. Из-за этого многие перевозчики товаров были вынуждены выбирать более длинные маршруты.

Из-за дороговизны расходов на доставку и более продолжительного время в пути покупатели стали избегать сделок с вьетнамскими производителями Robusta. Больше сосредоточились на обеспечении поставок из Бразилии.

На подорожание кофе в январе повлиял и другой фактор. В 2023 году засушливая погода во Вьетнаме привела к глобальному дефициту этого продукта. Из-за этого цены выросли более чем на 60%, добавило агентство Bloomberg.

"Красное море в сочетании с засухой в Юго-Восточной Азии привело к тому, что доля мирового рынка робусты навсегда переместится в Бразилию", — сообщил старший аналитик по сырьевым товарам ArrowStream Inc. Джон Гудвин.

Источник: Bloomberg

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Напомним, в январе 2024 г. на полках украинских магазинов активно растут цены на домашнее сало. За последний год этот продукт прибавил в стоимости 70 гривен.

Также мы писали, что в стране подорожали некоторые продукты. С декабря 2023 г. цены выросли на 3,7%. В то же время, мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты — на 2,2%.