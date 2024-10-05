Цены на картофель рекордно выросли — сколько стоит овощ в октябре

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине октябрь традиционно период сбора картофеля, когда цены позволяют запастись овощем на зиму. Тем не менее, в этом году ситуация кардинально изменилась: стоимость картофеля достигла рекордных высот, а фермеры в регионах сталкиваются с дефицитом урожая.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

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Цены на картофель в октябре

В начале октября 2024 года покупатели в Украине в шоке от цен на картофель, ведь в это время обычно люди закупают овощи на зиму.

Средняя стоимость картофеля 3 октября составила 26,87 грн/кг, тогда как в прошлом году цена была всего 8,89 грн/кг (по данным портала Минфин), то есть почти в три раза ниже.

Оптовые цены на картофель остаются на высоком уровне, колеблясь в оптовых закупках от 18 до 22 грн/кг. Разница в цене обусловлена калибром и сортом картофеля, отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. Наиболее распространенным сортом, предлагаемым на рынке, является "белороса".

В супермаркетах найти картофель дешевле 22 грн/кг практически невозможно. Например, в сети АТБ картофель продается за 24,95 грн/кг, у Novus — за 22,99 грн/кг, а у Varus — за 25,9 грн/кг.

Почему растут цены на картофель

В этом году одной из основных причин высоких цен на картофель есть погодные условия. Холодная весна и сухая осень заставили аграриев перенести сроки посадки и сбора урожая.

В начале октября сбор еще продолжается. Крайне сухая погода осложняет полевые работы, поэтому многие аграрии ожидают дождя. Если раньше к октябрю большинство фермеров уже завершали уборку, то половина урожая все еще остается на полях.

Кроме того, качество картофеля ухудшилось из-за неблагоприятных погодных условий и активности вредителей, таких как колорадский жук.

Рост спроса на фоне дефицита продукции приведет к раннему старту импорта, что также отразится на ценах.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отметил, что обычно импорт картофеля начинается в конце зимы, но в этом году он может начаться уже в середине зимы или даже в первой половине.

Ранний урожай картофеля собирают в Днепропетровской области и Одесской области, тогда как поздними урожаями обеспечивают Черниговская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Хмельницкая и Львовская области.

В Украинской ассоциации производителей картофеля отмечают, что в этом сезоне западные и северные области не понесли значительных убытков от засушливой погоды, что позволило получить достаточные урожаи. В то же время ситуация на юге и востоке хуже.

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович отметила в комментарии изданию, что в отдельных регионах или за продукцию высшего качества цена может достигать 22-25 грн/кг. Эксперт подчеркнула, что цены на картофель обычно выше в крупных городах и промышленных регионах, таких как Киев или Одесса, где спрос значительнее, а также в регионах, пострадавших от неблагоприятных погодных условий или военных действий.

Когда упадут цены

Эксперты прогнозируют, что цены на картофель могут несколько снизиться после завершения сбора урожая, но только при отсутствии ранних заморозков. Из-за дефицита картофеля цена вряд ли будет низкой, а в первую очередь на рынок выйдет овощ низкого качества. С наступлением зимнего периода дополнительные расходы по хранению также повлияют на стоимость продукции.

Попович назвала три ключевых фактора, которые могут повлиять на цену картофеля:

Урожайность 2024 года. Если урожай окажется ниже неблагоприятных погодных условий или других причин, это может привести к росту цен.

Если урожай окажется ниже неблагоприятных погодных условий или других причин, это может привести к росту цен. Логистика. Усложнение с доставкой продукции из пострадавших регионов, а также повышение стоимости горючего могут повлиять на формирование цен.

Усложнение с доставкой продукции из пострадавших регионов, а также повышение стоимости горючего могут повлиять на формирование цен. Спрос. Обычно осенью цены остаются стабильными или даже снижаются, однако в конце года они могут повыситься из-за уменьшения запасов и повышенного спроса на овощи во время праздников.

Гопка убежден, что цены на картофель останутся на текущем уровне. В течение следующих недель и с наступлением холодов стоимость продукции будет только расти, поскольку производители понесут дополнительные затраты на ее хранение.

"Ближе к зиме цена будет подниматься, поскольку в этом году предложение ограничено из-за климатических изменений и сухой погоды", — подчеркнул аналитик УКАБ.

На предприятии "Чернигивелиткартофель" прогнозируют, что цены на картофель достигнут своего пика в феврале, возрастая до 30 грн/кг. В другом хозяйстве северного региона считают, что оптовая цена скоро стабилизируется на уровне 20 грн/кг, а в январе-феврале может подняться на несколько гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине выросли цены на картофель из-за холодной затяжной весны и засушливой осени. В результате таких погодных условий фермеры были вынуждены переносить сроки посадки.

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