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Цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток — какие причины

19 октября 2024 13:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине продолжают дорожать яйца — вырастут ли цены зимой
Яйца на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на куриные яйца показывают стабильный рост уже несколько недель. Хотя до рекордных показателей двухлетней давности еще далеко, стоимость уже превысила 45 грн. В то же время с приближением зимнего сезона производство яиц потребует дополнительных затрат.

О том, что происходит с ценами на яйца и ожидать ли удлинения подорожания продукта, рассказывает РБК-Украина.

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Как выросли цены на яйца в Украине

В октябре 2024 года стоимость куриных яиц выросла более чем на 10% по сравнению с прошлым месяцем. Хотя цена варьируется в зависимости от производителя и качества продукции, летом десяток яиц можно было приобрести за 35-40 грн, в то время как средняя цена достигла 45 грн. Однако потребители могут найти и акционные предложения по более низкой стоимости.

В настоящее время цены на куриные яйца в супермаркетах варьируются. В сети АТБ самые доступные яйца собственной марки "Своя линия" предлагаются за 43,9 грн. за десяток (категория 1) и 46,9 грн. (категория С0). Яйца "Ясенсвіт" высшей категории стоят 49,4 грн за десяток, а продукция "Квочка" первой категории — 44,9 грн.

В "Сільпо" десяток яиц первой категории "Полная чаша" стартует от 35,69 грн, в то время как средняя цена на продукцию других марок превышает 43 грн. Яйца категории С0 стоят от 43,89 грн ("Премия"), а самые высокие цены на отборные яйца (категория СВ) достигают 58,49 грн ("Квочка" XL).

В супермаркетах VARUS нефасованные яйца С1 можно приобрести за 29 грн. за десяток. "Ясенсвіт" категории С0 обойдутся в 57,7 грн, фасованные яйца "Квочка" С0 — 34,8 грн за 6 штук, а отборные яйца СВ от "Ясенсвіт" стоят 64,1 грн за десяток.

При каких условиях яйца могут подорожать до 70 грн

Осенью 2022 года цены на куриные яйца достигли рекордных 70 грн за десяток, что было вызвано уменьшением предложения из-за сокращения поголовья в результате боевых действий и сложной экономической ситуации. В 2023 году максимальная цена зимой составляла 63 грн за десяток, но впоследствии ситуация стабилизировалась. Однако в этом году с наступлением осени стоимость яиц снова начала расти.

Рост цен на куриные яйца обусловлен, в частности, сезонными факторами. Падение температуры и уменьшение продолжительности дневного света привело к повышению расходов хозяйств на электроэнергию, тарифы на которую выросли.

Кроме того, в этом году наблюдается удорожание кормов для кур, что дополнительно влияет на повышение стоимости яиц. Однако новых ценовых рекордов пока не ожидается.

Во Всеукраинском аграрном совете сообщают, что из-за роста цен на зерновые корма, стоимость продуктов животноводства, в частности мяса птицы, молочных изделий и куриных яиц, может подняться еще на 10-15% осенью и зимой.

Как подчеркнул аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, пока нет убедительных оснований полагать, что цена на яйца превысит 70 грн за десяток.

"Единственным риском, который может привести к росту яиц более чем на 10%, является внезапный рост стоимости электроэнергии или альтернативных средств генерации в краткосрочном будущем", — сказал эксперт.

Что еще нужно знать

Напомним, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщил, что в Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат. В то же время ожидается, что цены на сахар до конца года могут снизиться.

Мы также рассказывали, что в Украине с начала сентября значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

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