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Цены на ячмень — как жатва взбудоражила агрорынок

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Дата публикации 3 июля 2025 06:30
Цены на ячмень — сколько стоит тонна и почему изменилась стоимость
Ячмень. Фото: УНИАН

Цены на ячмень в Украине выросли по итогам последней недели. Это касается культуры урожая 2025 года, который сейчас собирают на территории нескольких областей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Ячмень подорожал — причины

Цены на ячмень росли из-за активного спроса трейдеров и переработчиков, сообщает издание АПК-Информ. Также рынок отреагировал повышением цен на недостаточно активное поступление предложений от аграриев. Они держат урожай, поскольку считают, что цены будут лучше.

Ячмень сейчас собирают в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Урожайность сейчас составляет 2,7 тонны/га.

Цены на ячмень — за сколько продают культуру в Украине

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 3 июля средняя цена за тонну ячменя составляет 8 433 грн за тонну.

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Цены на ячмень. Скриншот: Tripoli.land

Примечательно, что за последние восемь дней цены выросли почти на 200 грн: с 8 257 грн за тонну 25 июня до 8 433 грн за тонну 3 июля.

Напомним, что в Украине растет стоимость пшеницы, которую отправляют на экспорт. Известно, почему так происходит. Узнавайте также, как сейчас проходит жатва в Одесской области в условиях войны.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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