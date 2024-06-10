Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на главный продукт украинского стола резко вырастут — причины arrow

Цены на главный продукт украинского стола резко вырастут — причины

10 июня 2024 10:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на хлеб резко вырастут — как и когда изменится стоимость
Продуктовый супермаркет. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине цены на главный продукт украинского стола, хлеб, резко вырастут. На полках магазинов новая стоимость будет установлена уже в ближайшее время.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Всеукраинскую ассоциацию пекарей.

Читайте также:

Причины подорожания хлеба

В ассоциации пекарей отметили, что новых цен следует ожидать в связи с изменениями внутри страны. Среди главных причин, почему производители не способны сдерживать цены, три основных:

  • ситуация со светом;
  • дефицит рабочей силы;
  • нехватка зерна.

По прогнозу, в ближайшие месяцы цены на хлеб могут повыситься на 10%, а в последующие еще на 20%.

Какие сейчас цены на хлеб

По данным портала Минфин, в Украине в последнее время цены на хлеб демонстрировали определенную стабильность с незначительными отклонениями как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

В частности, в июне "Хлеб пшеничный" 650 грамм стоит в среднем 31,90 гривны. Месяц тому назад продавали по такой же цене. В то же время, хлеб пшеничный "Царь хлеб" в магазинах за месяц подешевел: в мае продавали по 37,48, а в июне — по 33,81 гривны.

 

цены на хлеб
Источник: Минфин

За последние годы хлеб пшеничный держал курс на подорожание, но в период военного положения цены достигли пика и стабилизировались, находились на уровне выше 30 гривен (хлеб пшеничный 650 г).

Во время войны в Украине возобновили государственное регулирование цен на продовольствие, куда входили батон и хлеб ржано-пшеничный. На днях правительство отменило необходимость декларирования цен на социально значимую продукцию, магазинам разрешили устанавливать разные наценки.

 

цены на хлеб
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

Также мы писали, что в июне 2024 на украинских рынках начала снижаться стоимость клубники. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.

цены на хлеб
цены в Украине
рынок
хлеб
магазины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку