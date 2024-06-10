Цены на хлеб резко вырастут — как и когда изменится стоимость

Продуктовый супермаркет. Фото: Freepik

В Украине цены на главный продукт украинского стола, хлеб, резко вырастут. На полках магазинов новая стоимость будет установлена уже в ближайшее время.

Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на Всеукраинскую ассоциацию пекарей.

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Причины подорожания хлеба

В ассоциации пекарей отметили, что новых цен следует ожидать в связи с изменениями внутри страны. Среди главных причин, почему производители не способны сдерживать цены, три основных:

ситуация со светом;

дефицит рабочей силы;

нехватка зерна.

По прогнозу, в ближайшие месяцы цены на хлеб могут повыситься на 10%, а в последующие еще на 20%.

Какие сейчас цены на хлеб

По данным портала Минфин, в Украине в последнее время цены на хлеб демонстрировали определенную стабильность с незначительными отклонениями как в сторону повышения, так и в сторону снижения.

В частности, в июне "Хлеб пшеничный" 650 грамм стоит в среднем 31,90 гривны. Месяц тому назад продавали по такой же цене. В то же время, хлеб пшеничный "Царь хлеб" в магазинах за месяц подешевел: в мае продавали по 37,48, а в июне — по 33,81 гривны.

Источник: Минфин

За последние годы хлеб пшеничный держал курс на подорожание, но в период военного положения цены достигли пика и стабилизировались, находились на уровне выше 30 гривен (хлеб пшеничный 650 г).

Во время войны в Украине возобновили государственное регулирование цен на продовольствие, куда входили батон и хлеб ржано-пшеничный. На днях правительство отменило необходимость декларирования цен на социально значимую продукцию, магазинам разрешили устанавливать разные наценки.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине правительство отменило декларирование цен на социально значимую продукцию. Таким образом, магазинам разрешили устанавливать наценку по собственному усмотрению.

Также мы писали, что в июне 2024 на украинских рынках начала снижаться стоимость клубники. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.