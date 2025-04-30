Платежки за газ — украинцам назвали актуальные тарифы с 1 мая

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

30 апреля 2025 года в Украине подходит к концу действие годовых тарифов на природный газ для населения. Известно, ждать ли подорожания голубого топлива большинству бытовых потребителей со следующего месяца.

Об этом рассказывает редакция портала Новини.LIVE.

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На украинском рынке насчитывается девять поставщиков газа для населения, из которых пять предлагают и годовую, фиксированную стоимость, и переменную, ежемесячную. Также четыре поставщика предлагают только годовые цены.

В Украине на законодательном уровне действует мораторий на повышение тарифов, из-за чего поставщики уже несколько раз сохраняли цены на прежнем уровне. Следовательно, замороженные годовые предложения должны пролонгировать в четвертый раз с начала полномасштабной войны.

Стоимость кубометра газа, в зависимости от газоснабжающей компании, в рамках годовых тарифов, сейчас колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Тогда как месячная или рыночная — от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уже заявила о неизменности годового тарифа "Фиксированный" до мая 2026 года. Она обслуживает большинство бытовых потребителей — 12,5 млн украинских домохозяйств.

Для украинцев кубометр голубого топлива от этого поставщика будет обходиться в 7,96 грн еще целый год.

"Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ... Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", — сообщили в Нафтогазе.

Годовые тарифы на газ. Источник: Газправда

Третья коммунальная платежка за газ

В мае часть граждан заплатит за газ больше, ведь получит так называемую "третью платежку". Ее пришлют жителям многоквартирных домов за новую услугу по техобслуживанию зданий.

В 2025 году филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" опубликовали на своих сайтах графики и актуальные цены. Стоимость обойдется от около 100 грн до почти 1 тыс. грн в зависимости от города.

Такие квитанции поступают не ежемесячно, а только раз за три или пять лет в зависимости от возраста дома. Если газовым сетям:

более 25 лет — один раз в три года;

менее 25 лет — один раз в пять лет.

Ранее мы писали, что в мае 2025 года тариф на электроэнергию останется на текущем уровне. Однако одна категория потребителей потеряет льготу.

Также мы сообщали, что украинцы могут оплачивать счета за газ с помощью "Нацкешбэка". Это позволит экономить собственный бюджет до 3 тыс. грн.