Сезонні зміни на ринках: ціни на огірки зростають, а капуста падає

Люди обирають овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

На українських ринках зафіксували несподівані та різкі стрибки цін на сезонні овочі та ягоди. Огірки всупереч усім правилам дорожчають уже другий тиждень поспіль, а слідом за ними вгору різко пішли баклажани та звичайна морква. При цьому молода картопля та майже всі види свіжої капусти навпаки масово втрачають у вартості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані проекту EastFruit.

На скільки здорожчали овочі на ринках

Партії огірків, зламуючи сезонний тренд, стрибнули у вартості майже вдвічі, і тепер за кілограм доводиться віддавати від 68 до 100 грн замість колишніх мінімальних 35 гривень.

Ціни на моркву теж піднялися приблизно на третину і зараз коливаються на рівні від 20 до 26 гривень. Баклажани взагалі продемонстрували рекордний зліт, подорожчавши за 7 днів рівно у два рази.

Ситуація з помідорами також залишається нестабільною, оскільки загальний діапазон цін розширився зі 145–160 гривень до 130–220 гривень за кілограм.

Читайте також:

Скільки коштує капуста та картопля

Молода білокачанна капуста скинула в ціні майже половину вартості та просіла до 18–22 гривень, тоді як пекінська та цвітна капусти теж активно втрачають колишні позиції. Вони коштують 35–43 грн та 50–65 грн відповідно.

Стара картопля минулого врожаю наразі торгується в межах 8–12 гривень, а от цінники на ранню українську картоплю зафіксувалися на рівні 47–100 гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що радник Президента України Олег Устенко попередив про неминуче зростання цін на продукти у 2027 році. Це станеться через здорожчання палива та добрив. Водночас він зауважив, що українцям не загрожує дефіцит продуктів через подорожчання аграрної продукції.

Також Новини.LIVE писали, що в українські супермаркети повернулися бюджетні курячі яйця. В АТБ продавали одну штуку по 4 грн, а десяток — по 40 грн. Це набагато дешевше, ніж перед Великоднем, коли нефасований продукт коштував понад 6 грн/шт.