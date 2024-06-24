Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 24 июня 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

С начала июня цены на металлолом черного металла значительно выросли, что делает его сдачу выгодной как для бизнеса, так и для индивидуальных сдатчиков. Спрос на этот вид металлолома в Украине продолжает увеличиваться, что способствует стабильному росту цен на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив возобновления украинской металлургической индустрии станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он отметил, что сейчас Украина вынуждена импортировать определенные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно большой импорт черных металлов, который будет расти. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил эксперт.

Куда выгоднее всего сдавать чермет на лом

Сдавать чермет лучше на специализированные пункты приема металлолома, предлагающие конкурентные цены и обеспечивающие честные условия приема. Вот несколько советов для выбора лучшего пункта:

Сравните цены. Узнайте текущие цены на металлолом черного металла в нескольких пунктах приема в вашем регионе. Информацию можно найти на их веб-сайтах или позвонив напрямую.

Узнайте текущие цены на металлолом черного металла в нескольких пунктах приема в вашем регионе. Информацию можно найти на их веб-сайтах или позвонив напрямую. Репутация и отзывы . Выбирайте пункты с хорошей репутацией и положительными отзывами клиентов. Это поможет избежать возможных проблем с недооценкой веса или качества металла.

. Выбирайте пункты с хорошей репутацией и положительными отзывами клиентов. Это поможет избежать возможных проблем с недооценкой веса или качества металла. Дополнительные сервисы. Некоторые пункты приема предлагают бесплатный вывоз крупногабаритного лома или дополнительные бонусы за большие партии.

Некоторые пункты приема предлагают бесплатный вывоз крупногабаритного лома или дополнительные бонусы за большие партии. Весовые мерки. Убедитесь, что пункт приема имеет сертифицированные весы и прозрачную систему оценки качества металла.

Убедитесь, что пункт приема имеет сертифицированные весы и прозрачную систему оценки качества металла. Оплата. Узнайте условия оплаты — выплачивается ли наличные деньги на месте, возможна ли безналичная оплата и т.д.

Следуя этим советам, вы сможете найти самый выгодный пункт для сдачи лома черного металла.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 до 6,5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

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