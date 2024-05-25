Цены на черешню в Украине — сколько стоит ягода на рынках и супермаркетах

Рынок "Привоз" в Одессе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на черешню в Украине разнятся в зависимости от региона как в супермаркетах, так и на рынках. С ранним началом сезона черешни, появившейся в середине мая, покупатели могут наблюдать значительные отличия в стоимости ягод по всей стране.

О ценовой политике в мае рассказывает РБК-Украина.

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В этом году теплая погода способствовала тому, что черешня созрела на три недели раньше обычного. Первые партии появились на рынках уже в середине мая, хотя традиционно черешневый сезон начинается в конце мая — начале июня.

По словам Татьяны Попович, руководителя отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", основными регионами выращивания черешни в Украине являются Закарпатье, Буковина, а также южные области страны, такие как Херсонщина и Одесчина.

Первые партии черешни преимущественно происходят из Закарпатской области.

Прогноз цен и урожая черешни

По словам Попович, в начале сезона цены на черешню на оптовом рынке "Шувар" во Львове колебались от 75 до 120 гривен за килограмм, что на 16% дешевле, чем в прошлом.

Прогнозируется, что цены будут зависеть от качества и объема урожая, а также погодных условий и логистических факторов.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что из-за заморозков в начале мая может быть чуть меньше черешни, чем в прошлом году. Однако это не должно существенно повлиять на цены, поскольку есть возможность импорта.

Цены на черешню в супермаркетах

На полках украинских супермаркетов уже можно найти как украинскую, так и импортную черешню, однако цены остаются достаточно высокими.

черешня в "Сильпо" стоит 189 грн за килограмм; отборная ягода из Закарпатья — 329 грн/кг;

акционная цена на украинскую черешню в сети супермаркетов VARUS составляет 139,9 грн/кг;

стоимость черешни в "Ашане" — 119,9 грн за килограмм.

Сколько стоит черешня в "Сильпо". Источник: скриншот

Сколько стоит черешня на рынках

На районных рынках Киева цены на черешню стартуют от 130 гривен за мелкую ягоду из Закарпатья. Крупные плоды можно купить от 200 гривен за килограмм. На центральном Бессарабском рынке за украинскую отборную черешню просят 500 гривен, а за импортную из Греции — 1 200 гривен за килограмм.

В Днепре купить черешню можно по цене от 120 до 150 гривен. На рынки в основном завозят местную ягоду.

На рынке Ровно представлена черешня из Закарпатья и Ровенщины. Цена на килограмм плодов колеблется от 100 до 300 гривен.

На Житнем рынке Житомира черешня продается по 200-250 гривен за килограмм.

В Мукачево, где активно выращивают черешню, цены еще ниже. Мелкую ягоду можно приобрести за 50 гривен за килограмм, а более крупные плоды — за 80-100 гривен за килограмм.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке существенно подорожала клубника на середину мая 2024 года. Садоводы продают килограмм ягоды почти на 40% дороже против предыдущей недели.

Мы также писали, что в украинских магазинах в конце мая 2024 резко возросла стоимость свинины и сала. Часть видов мяса подорожала почти на 40 грн/кг.