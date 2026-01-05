Ціни на нафту після подій у Венесуелу — що відбувається

Видобуток нафти. Фото: Unsplash

Ринок нафти почав тиждень з незначного зниження. Інвестори переварюють події у Венесуелі, але без паніки, бо нафтофі обсяги країни давно вже не визначають глобальну картину.

Brent у понеділок тримається біля позначки 60 доларів за барель, пише Bloomberg.

Нафторинок майже не помітив подій у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американське ембарго на венесуельську нафту залишається чинним. Саме ця заява швидко охолодила спекулятивні очікування на ринку.

На Венесуелу нині припадає менше 1% світових поставок нафти. Основний експорт іде до Китаю, і навіть короткі перебої з Венесуели легко можна перекрити видобутком в інших регіонах.

Яка ціна нафти 5 січня

Станом на ранок понеділка ф’ючерси Brent на біржі ICE Futures торгувалися на рівні 60,5 доларів за барель. Це на 25 центів нижче, ніж на закритті попередньої сесії.

Американська WTI також незначно просіла. Ф’ючерси знизилися до 57,02 доларів за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість знизилася на 10 центів.

ОПЕК+ і прогнози на 2026 рік

Аналітики Goldman Sachs поки не змінюють прогнозів на 2026 рік. Ризики є, але вони напряму залежать від того, чи переглядатиме Вашингтон санкційну політику щодо Венесуели.

У RBC Capital зазначають, що при умовах, коли США знімуть обмеження з нафтового сектору країни, це може додати на ринок сотні тисяч барелів на добу протягом року.

Крім того, міністри восьми країн альянсу ОПЕК+ підтвердили паузу в нарощуванні видобутку у першому кварталі, тобто квоти залишаються на рівні грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2025 році Brent і WTI втратили майже 20% вартості — це найгірший результат за п'ять років.

У свою чергу, дорогоцінні метали, золото та срібло, навпаки, показали вражаюче зростання і досягли історичних рекордів.