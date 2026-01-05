Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на Brent i WTI завмерли після подій у Венесуелі і заяв США

Ціни на Brent i WTI завмерли після подій у Венесуелі і заяв США

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:30
Ціни на нафту після подій у Венесуелу — що відбувається
Видобуток нафти. Фото: Unsplash

Ринок нафти почав тиждень з незначного зниження. Інвестори переварюють події у Венесуелі, але без паніки, бо нафтофі обсяги країни давно вже не визначають глобальну картину.

Brent у понеділок тримається біля позначки 60 доларів за барель, пише Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Нафторинок майже не помітив подій у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що американське ембарго на венесуельську нафту залишається чинним. Саме ця заява швидко охолодила спекулятивні очікування на ринку.

На Венесуелу нині припадає менше 1% світових поставок нафти. Основний експорт іде до Китаю, і навіть короткі перебої з Венесуели легко можна перекрити видобутком в інших регіонах.

Яка ціна нафти 5 січня

Станом на ранок понеділка ф’ючерси Brent на біржі ICE Futures торгувалися на рівні 60,5 доларів за барель. Це на 25 центів нижче, ніж на закритті попередньої сесії.

Американська WTI також незначно просіла. Ф’ючерси знизилися до 57,02 доларів за барель. За підсумками попередніх торгів їхня вартість знизилася на 10 центів. 

ОПЕК+ і прогнози на 2026 рік

Аналітики Goldman Sachs поки не змінюють прогнозів на 2026 рік. Ризики є, але вони напряму залежать від того, чи переглядатиме Вашингтон санкційну політику щодо Венесуели.

У RBC Capital зазначають, що при умовах, коли США знімуть обмеження з нафтового сектору країни, це може додати на ринок сотні тисяч барелів на добу протягом року. 

Крім того, міністри восьми країн альянсу ОПЕК+ підтвердили паузу в нарощуванні видобутку у першому кварталі, тобто квоти залишаються на рівні грудня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 2025 році Brent і WTI втратили майже 20% вартості — це найгірший результат за п'ять років

У свою чергу, дорогоцінні метали, золото та срібло, навпаки, показали вражаюче зростання і досягли історичних рекордів. 

Дональд Трамп нафта Brent Венесуела WTI
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації