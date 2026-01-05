Цены на нефть после событий в Венесуэле — что происходит

Добыча нефти. Фото: Unsplash

Рынок нефти начал неделю с незначительного снижения. Инвесторы переваривают события в Венесуэле, но без паники, потому что нефтяные объемы страны давно уже не определяют глобальную картину.

Brent в понедельник держится у отметки 60 долларов за баррель, пишет Bloomberg.

Нефтерынок почти не заметил событий в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американское эмбарго на венесуэльскую нефть остается в силе. Именно это заявление быстро охладило спекулятивные ожидания на рынке.

На Венесуэлу сейчас приходится менее 1% мировых поставок нефти. Основной экспорт идет в Китай, и даже короткие перебои из Венесуэлы легко можно перекрыть добычей в других регионах.

Какая цена нефти 5 января

По состоянию на утро понедельника фьючерсы Brent на бирже ICE Futures торговались на уровне 60,5 долларов за баррель. Это на 25 центов ниже, чем на закрытии предыдущей сессии.

Американская WTI также незначительно просела. Фьючерсы снизились до 57,02 долларов за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость снизилась на 10 центов.

ОПЕК+ и прогнозы на 2026 год

Аналитики Goldman Sachs пока не меняют прогнозов на 2026 год. Риски есть, но они напрямую зависят от того, будет ли Вашингтон пересматривать санкционную политику в отношении Венесуэлы.

В RBC Capital отмечают, что при условиях, когда США снимут ограничения с нефтяного сектора страны, это может добавить на рынок сотни тысяч баррелей в сутки в течение года.

Кроме того, министры восьми стран альянса ОПЕК+ подтвердили паузу в наращивании добычи в первом квартале, то есть квоты остаются на уровне декабря.

Напомним, ранее мы писали, что в 2025 году Brent и WTI потеряли почти 20% стоимости — это худший результат за пять лет.

В свою очередь, драгоценные металлы, золото и серебро, наоборот, показали впечатляющий рост и достигли исторических рекордов.