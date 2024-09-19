Цены на картофель резко вырастут осенью 2024 года — известны причины

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине осенью 2024 года возник дефицит качественного товарного картофеля из-за плохих погодных условий. В связи с этим низких цен на популярный среди украинцев овощ не будет.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук на своей странице в Facebook.

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Рост цен на картофель

Как отметил представитель комитета, предложения на внутреннем рынке мало. Такая ситуация возникла из-за отсутствия качественного семенного материала, плохих погодных условий и подорожания средств защиты растений. Производители получили очень неутешительный результат.

В этом году фермеры будут предлагать базовый овощ преимущественно мелкий, деформированный и зараженный болезнями. При этом цены даже на такой товар будут расти. Поскольку есть еще огромный дефицит в Украине профессиональных овощехранилищ долгого хранения, проблемы с энергетикой.

"Уже сегодня можно констатировать факт высокой цены на картофель весной 2025 года... К сожалению, наибольший процент картофеля заражен, много мелкого и деформированного. А вот товарного для продажи в торговых сетях, а также для закладки в профессиональные овощехранилища — мизерное количество, его почти нет", — сообщил нардеп.

Он предполагает, что весной украинцам в лучшем случае предложат картофель в опте не ниже 25 грн/кг. Сейчас стоит 10 — 13 грн/кг.

Цены на картофель в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в магазинах в сентябре в среднем картофель продают по 21,83 грн. В августе продавали по 22,49 грн/кг. В то же время, "картофель молодой" стоит сейчас 34,90 грн/кг, а месяц назад — 22,76 грн/кг.

Цены на картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, на оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.

Ранее мы писали, что за предыдущую неделю после длительного понижения резко выросли в цене тепличные огурцы. Производители повысили стоимость сразу на 35%.