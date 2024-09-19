Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на базовый овощ резко взлетят из-за дефицита — что подорожает осенью arrow

Цены на базовый овощ резко взлетят из-за дефицита — что подорожает осенью

19 сентября 2024 10:30
Ксения Симонова - Редактор
Цены на картофель резко вырастут осенью 2024 года — известны причины
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине осенью 2024 года возник дефицит качественного товарного картофеля из-за плохих погодных условий. В связи с этим низких цен на популярный среди украинцев овощ не будет.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Рост цен на картофель

Как отметил представитель комитета, предложения на внутреннем рынке мало. Такая ситуация возникла из-за отсутствия качественного семенного материала, плохих погодных условий и подорожания средств защиты растений. Производители получили очень неутешительный результат.

В этом году фермеры будут предлагать базовый овощ преимущественно мелкий, деформированный и зараженный болезнями. При этом цены даже на такой товар будут расти. Поскольку есть еще огромный дефицит в Украине профессиональных овощехранилищ долгого хранения, проблемы с энергетикой.

"Уже сегодня можно констатировать факт высокой цены на картофель весной 2025 года... К сожалению, наибольший процент картофеля заражен, много мелкого и деформированного. А вот товарного для продажи в торговых сетях, а также для закладки в профессиональные овощехранилища — мизерное количество, его почти нет", — сообщил нардеп.

Он предполагает, что весной украинцам в лучшем случае предложат картофель в опте не ниже 25 грн/кг. Сейчас стоит 10 — 13 грн/кг.

Цены на картофель в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в магазинах в сентябре в среднем картофель продают по 21,83 грн. В августе продавали по 22,49 грн/кг. В то же время, "картофель молодой" стоит сейчас 34,90 грн/кг, а месяц назад — 22,76 грн/кг.

 

цены на картофель в сентябре 2024 года
Цены на картофель. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, на оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.

Ранее мы писали, что за предыдущую неделю после длительного понижения резко выросли в цене тепличные огурцы. Производители повысили стоимость сразу на 35%.

продукты овощи магазины цены в Украине цены картошка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:53 На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника

11:48 Российские обстрелы обесточили Сумскую область — в Укрэнерго оценили состояние энергосистемы

11:41 Известный тренер назвал нового лидера донецкого Шахтера в Лиге чемпионов

11:41 Украинцев могут лишить льгот на коммуналку — кого именно и почему

11:35 На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:34 К председателю фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете пришли с обыском — что известно

11:26 В Минобороны заявили о рекордном росте количества пользователей Резерв+ и Армия+

11:14 В Харькове задержали российского информатора, который собирал данные о перемещении ВСУ

11:08 В Польше придумали, как давить на Украину по поводу Волынской трагедии, — СМИ

11:00 Переселенцам предоставят новую денежную помощь — требования и как оформить

11:53 На киевской АЗС двое молодчиков жестоко избили сотрудника

11:48 Российские обстрелы обесточили Сумскую область — в Укрэнерго оценили состояние энергосистемы

11:41 Известный тренер назвал нового лидера донецкого Шахтера в Лиге чемпионов

11:41 Украинцев могут лишить льгот на коммуналку — кого именно и почему

11:35 На Солнце наблюдали активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:34 К председателю фракции "Слуга народа" в Одесском горсовете пришли с обыском — что известно

11:26 В Минобороны заявили о рекордном росте количества пользователей Резерв+ и Армия+

11:14 В Харькове задержали российского информатора, который собирал данные о перемещении ВСУ

11:08 В Польше придумали, как давить на Украину по поводу Волынской трагедии, — СМИ

11:00 Переселенцам предоставят новую денежную помощь — требования и как оформить

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

10:38 Могла ли новейшая украинская ракета-дрон "Паляница" атаковать арсенал в Торопке

Text

09:17 Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации