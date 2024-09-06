Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре arrow

Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

6 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 сентября 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на алюминий в Украине за последнюю неделю остались стабильными, без заметных изменений. Основными причинами явились баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке, а также отсутствие существенных колебаний на мировом рынке металлов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 6 сентября.

Читайте также:

Как нужно сдавать алюминий на лом

Сдача алюминия на лом требует соблюдения нескольких важных шагов:

  • Сортировка и очистка. Перед сдачей алюминий следует рассортировать и очистить от других материалов, таких как пластик, сталь или резиновые элементы. Чистый алюминий имеет более высокую цену на лом.
  • Выбор пункта приема. Следует выбрать сертифицированный пункт приема металлолома. Для этого можно найти информацию о надежных компаниях в Интернете или узнать рекомендации от знакомых.
  • Взвешивание. В пункте приема алюминий будет взвешен. Рекомендуется перед этим самостоятельно узнать приблизительный вес, чтобы избежать возможных недоразумений.
  • Оформление документов. Для сдачи металлолома необходимо предъявить паспорт и код налогоплательщика (ИНН). Это стандартная процедура контроля легальности операции.
  • Оценка и выплата. После взвешивания и оценки качества лома вам будет предложена соответствующая оплата согласно действующим рыночным ценам на алюминий.

Следует также учесть, что цены на алюминий могут колебаться, поэтому следует следить за актуальной информацией на рынке, чтобы выбрать оптимальное время для сдачи.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что обсуждение будущего развития украинской металлургической отрасли возможно только после завершения военных конфликтов и обеспечения безопасности. Он добавил, что Украине уже приходится имплементировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в сентябре, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 65 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 75 грн;
  • Волынская область — 45 до 65 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 55 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 55 до 85 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 45 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 60 грн;
  • Одесская область — от 50 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 60 грн;
  • Сумская область — от 40 до 65 грн;
  • Тернопольская область — от 50 до 70 грн;
  • Харьковская область — от 45 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 45 до 60 грн;
  • Черновицкая область — от 55 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

деньги цены в Украине цены металлолом вторичная переработка вторсырье алюминий металл металлолом

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

07:01 ПриватБанк требует от клиентки уплаты процентов, отмененных апелляцией — детали жалобы

Эксклюзив

06:57 Оккупированный Бердянск может остаться без воды — водоканал на грани банкротства

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Эксклюзив

06:38 Западные страны ограничивают дальние удары, поскольку до сих пор боятся Путина, — генерал Ходжес

06:30 Вступление в вуз в 2024 году — какие документы нужны военнообязанным

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Эксклюзив

06:19 Ракетные атаки и постоянный стресс — как побороть тревожность, рассказала психолог

06:10 Перерасчет пенсий — некоторым украинцам уменьшат размер выплат

06:01 Клиентам Ощадбанка объяснили, почему затягивается снятие арестов с денег

05:48 Лучше не выходить на улицу — синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Text

13:00 Путин снова хочет переговоров, свет осенью и зимой и ситуация под Курском — эфир День.LIVE

Text

12:29 Исторически принадлежат Украине — историк высказался о Брянской и Курской областях России

Text

12:02 Нардеп поделился планами правительства по изменениям в работе некоторых министерств

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования