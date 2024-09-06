Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 сентября 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

Цены на алюминий в Украине за последнюю неделю остались стабильными, без заметных изменений. Основными причинами явились баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке, а также отсутствие существенных колебаний на мировом рынке металлов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 6 сентября.

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Как нужно сдавать алюминий на лом

Сдача алюминия на лом требует соблюдения нескольких важных шагов:

Сортировка и очистка. Перед сдачей алюминий следует рассортировать и очистить от других материалов, таких как пластик, сталь или резиновые элементы. Чистый алюминий имеет более высокую цену на лом.

Перед сдачей алюминий следует рассортировать и очистить от других материалов, таких как пластик, сталь или резиновые элементы. Чистый алюминий имеет более высокую цену на лом. Выбор пункта приема. Следует выбрать сертифицированный пункт приема металлолома. Для этого можно найти информацию о надежных компаниях в Интернете или узнать рекомендации от знакомых.

Следует выбрать сертифицированный пункт приема металлолома. Для этого можно найти информацию о надежных компаниях в Интернете или узнать рекомендации от знакомых. Взвешивание. В пункте приема алюминий будет взвешен. Рекомендуется перед этим самостоятельно узнать приблизительный вес, чтобы избежать возможных недоразумений.

В пункте приема алюминий будет взвешен. Рекомендуется перед этим самостоятельно узнать приблизительный вес, чтобы избежать возможных недоразумений. Оформление документов. Для сдачи металлолома необходимо предъявить паспорт и код налогоплательщика (ИНН). Это стандартная процедура контроля легальности операции.

Для сдачи металлолома необходимо предъявить паспорт и код налогоплательщика (ИНН). Это стандартная процедура контроля легальности операции. Оценка и выплата. После взвешивания и оценки качества лома вам будет предложена соответствующая оплата согласно действующим рыночным ценам на алюминий.

Следует также учесть, что цены на алюминий могут колебаться, поэтому следует следить за актуальной информацией на рынке, чтобы выбрать оптимальное время для сдачи.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что обсуждение будущего развития украинской металлургической отрасли возможно только после завершения военных конфликтов и обеспечения безопасности. Он добавил, что Украине уже приходится имплементировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в сентябре, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 65 грн;

Винницкая область — от 55 до 75 грн;

Волынская область — 45 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 55 до 75 грн;

Запорожская область — от 55 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 50 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 50 до 70 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 45 до 60 грн;

Черновицкая область — от 55 до 70 грн;

Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.