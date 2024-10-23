Картофель в Украине стремительно растет в цене — сколько стоит в октябре

Цена овощей на рынке столицы. Фото: Новини.LIVE

В Украине в конце октября 2024 года продолжается рост цен на картофель. В то время как традиционно стоимость этого базового продукта нового урожая осенью не повышается после сбора с полей.

Об этом сообщается на аналитическом портале EastFruit.

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По этой информации, в основных регионах, где выращивают картофель, овощ предлагают к продаже по цене от 20 до 30 грн/кг или от 0,48 до 0,73/кг.

На стоимость влияет сорт, качество и объем предлагаемых партий продукции. В целом цена в среднем на 18% выше предыдущей рабочей недели.

Такая ценовая тенденция фиксируется уже больше месяца, начиная с последней декады сентября года.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года. При этом крупные игроки рынка не торопятся с продажей основных объёмов картофеля, так как рассчитывают на дальнейший рост цен в данном сегменте", — пишут аналитики.

Графика. Источник: east-fruit.com

Причины роста цен и прогнозы

В Украине в течение первого осеннего месяца цены на картофель обычно не повышаются, ведь идет активный сбор урожая и на рынок поступают большие объемы продукции, которую фермеры стремятся реализовать в кратчайшие сроки.

Сейчас реализуют картофель среднего и низкого качества, не подлежащего длительному хранению. В то же время качественную продукцию отправляют на хранение.

Однако нынешний сезон на рынке картофеля в стране стал исключительным. Цены продолжают устанавливать новые рекорды последнего десятилетия. Такая тенденция будет лишь усиливаться поближе к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель, хотя до рекордных показателей двухлетней давности еще далеко стоимость уже превысила 45 грн. В то же время, с приближением зимнего сезона цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток.

Также мы писали, что в октябре текущего года стоимость яблок в Украине возобновила свой рост. При этом эксперты сообщают об очередном рекорде цен.