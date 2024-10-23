Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать arrow

Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать

23 октября 2024 11:58
Ксения Симонова - Редактор
Картофель в Украине стремительно растет в цене — сколько стоит в октябре
Цена овощей на рынке столицы. Фото: Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в конце октября 2024 года продолжается рост цен на картофель. В то время как традиционно стоимость этого базового продукта нового урожая осенью не повышается после сбора с полей.

Об этом сообщается на аналитическом портале EastFruit.

Читайте также:

Подорожание картофеля осенью 2024 года

По этой информации, в основных регионах, где выращивают картофель, овощ предлагают к продаже по цене от 20 до 30 грн/кг или от 0,48 до 0,73/кг.

На стоимость влияет сорт, качество и объем предлагаемых партий продукции. В целом цена в среднем на 18% выше предыдущей рабочей недели.

Такая ценовая тенденция фиксируется уже больше месяца, начиная с последней декады сентября года.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года.  При этом крупные игроки рынка не торопятся с продажей основных объёмов картофеля, так как рассчитывают на дальнейший рост цен в данном сегменте", — пишут аналитики.

 

цены на картофель 2024
Графика. Источник: east-fruit.com

Причины роста цен и прогнозы

В Украине в течение первого осеннего месяца цены на картофель обычно не повышаются, ведь идет активный сбор урожая и на рынок поступают большие объемы продукции, которую фермеры стремятся реализовать в кратчайшие сроки.

Сейчас реализуют картофель среднего и низкого качества, не подлежащего длительному хранению. В то же время качественную продукцию отправляют на хранение.

Однако нынешний сезон на рынке картофеля в стране стал исключительным. Цены продолжают устанавливать новые рекорды последнего десятилетия. Такая тенденция будет лишь усиливаться поближе к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине цены на куриные яйца демонстрируют стабильный рост уже несколько недель, хотя до рекордных показателей двухлетней давности еще далеко стоимость уже превысила 45 грн. В то же время, с приближением зимнего сезона цены на яйца могут вырасти до 70 грн за десяток.

Также мы писали, что в октябре текущего года стоимость яблок в Украине возобновила свой рост. При этом эксперты сообщают об очередном рекорде цен.

картошка продукты рынок цены цены в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:17 Зинченко отдельно подошел к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

13:00 Помощь бойцам и семьям — где в Украине выплачивают до 60 тыс. грн

12:59 Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото

12:49 Украина получила очередной транш от МВФ — какая сумма и на что потратят

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

12:31 В школах Одесчины будут новые кухни и столовые — кому повезет

12:27 Скандал вокруг МСЭК — Ляшко ответил, собирается ли в отставку

12:24 Украинцам повысят пенсии — как вырастут выплаты после новой индексации

12:13 Враг нанес удар по Черкасщине — есть попадания в жилые дома и автовокзал

11:58 Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать

13:17 Зинченко отдельно подошел к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом

13:00 Помощь бойцам и семьям — где в Украине выплачивают до 60 тыс. грн

12:59 Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото

12:49 Украина получила очередной транш от МВФ — какая сумма и на что потратят

12:31 В школах Одесчины будут новые кухни и столовые — кому повезет

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

12:27 Скандал вокруг МСЭК — Ляшко ответил, собирается ли в отставку

12:24 Украинцам повысят пенсии — как вырастут выплаты после новой индексации

12:13 Враг нанес удар по Черкасщине — есть попадания в жилые дома и автовокзал

11:58 Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать

11:57 Британия выделит деньги для защиты портов Великой Одессы — подробности

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака