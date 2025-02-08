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Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия

8 февраля 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Средние цены на алюминий и другие цветные металлы в Украине по состоянию на 8 февраля 2025 года
Производство алюминия. Фото: nationalbronze.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий — один из самых востребованных материалов современности. Этот металл широко используется в авиастроении, автомобильной промышленности и производстве упаковки. Его высокая теплопроводность и способность к переработке делают алюминий экологически выгодным решением.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 8 февраля 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре после кислорода и кремния. Однако в природе он встречается только в составе соединений, таких как, например, бокситы.

Корпус первого искусственного спутника Земли "Спутник-1", запущенного в 1957 году, был изготовлен из алюминиевого сплава.

Алюминий можно перерабатывать бесконечно, и при этом он не теряет своих свойств. Переработка требует лишь 5% энергии по сравнению с производством нового алюминия.

Какова ситуация с металлургией в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заводе Thyssenkrupp Steel Europe в Дуйсбурге, поддержал переход сталелитейной отрасли к климатически-нейтральному производству. Шольц, отметил, что автопромышленность и другие крупные потребители стали ждут продукцию с нулевым уровнем выбросов.

Для достижения этой цели он предложил использовать газ как промежуточное решение, а в долгосрочной перспективе перейти на водород. Канцлер подчеркнул, что прекращение поддержки этого перехода противоречит интересам немецких металлургов.

Цены на алюминий в Украине в феврале

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 50 до 80 грн;
  • Винницкая область — от 45 до 80 грн;
  • Волынская область — от 45 до 85 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 85 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 80 грн;
  • Запорожская область — от 50 до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 80 грн;
  • Львовская область — от 45 до 85 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 75 грн;
  • Одесская область — от 45 до 85 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 80 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 80 грн;
  • Сумская область — от 45 до 90 грн;
  • Тернопольская область — от 40 до 85 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 90 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 75 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 80 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 75 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 85 грн.

Пункты приема лома также принимают другие цветные металлы. В феврале цены на медь в Украине могут вырасти.

Хотя черный металл стоит дешевле, стоимость стали и чугуна остается достаточно выгодной. Эти материалы активно используются в строительстве, машиностроении, энергетике и других промышленных сферах.

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