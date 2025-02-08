Средние цены на алюминий и другие цветные металлы в Украине по состоянию на 8 февраля 2025 года

Цены цветных металлов в феврале — обновленная стоимость алюминия
Алюминий — один из самых востребованных материалов современности. Этот металл широко используется в авиастроении, автомобильной промышленности и производстве упаковки. Его высокая теплопроводность и способность к переработке делают алюминий экологически выгодным решением.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 8 февраля 2025 года.
Интересные факты об алюминии
Алюминий является третьим по распространенности элементом в земной коре после кислорода и кремния. Однако в природе он встречается только в составе соединений, таких как, например, бокситы.
Корпус первого искусственного спутника Земли "Спутник-1", запущенного в 1957 году, был изготовлен из алюминиевого сплава.
Алюминий можно перерабатывать бесконечно, и при этом он не теряет своих свойств. Переработка требует лишь 5% энергии по сравнению с производством нового алюминия.
Какова ситуация с металлургией в мире
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заводе Thyssenkrupp Steel Europe в Дуйсбурге, поддержал переход сталелитейной отрасли к климатически-нейтральному производству. Шольц, отметил, что автопромышленность и другие крупные потребители стали ждут продукцию с нулевым уровнем выбросов.
Для достижения этой цели он предложил использовать газ как промежуточное решение, а в долгосрочной перспективе перейти на водород. Канцлер подчеркнул, что прекращение поддержки этого перехода противоречит интересам немецких металлургов.
Цены на алюминий в Украине в феврале
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 50 до 80 грн;
- Винницкая область — от 45 до 80 грн;
- Волынская область — от 45 до 85 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
- Житомирская область — от 40 до 85 грн;
- Закарпатская область — от 50 до 80 грн;
- Запорожская область — от 50 до 90 грн;
- Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;
- Кировоградская область — от 40 до 80 грн;
- Львовская область — от 45 до 85 грн;
- Николаевская область — от 40 до 75 грн;
- Одесская область — от 45 до 85 грн;
- Полтавская область — от 40 до 80 грн;
- Ровенская область — от 45 до 80 грн;
- Сумская область — от 45 до 90 грн;
- Тернопольская область — от 40 до 85 грн;
- Харьковская область — от 50 до 90 грн;
- Хмельницкая область — от 45 до 75 грн;
- Черкасская область — от 40 до 80 грн;
- Черновицкая область — от 40 до 75 грн;
- Черниговская область — от 45 до 85 грн.
Пункты приема лома также принимают другие цветные металлы. В феврале цены на медь в Украине могут вырасти.
Хотя черный металл стоит дешевле, стоимость стали и чугуна остается достаточно выгодной. Эти материалы активно используются в строительстве, машиностроении, энергетике и других промышленных сферах.
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