Головна Фінанси Ціна за 1 000 доларів — скільки треба заплатити

Ціна за 1 000 доларів — скільки треба заплатити

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 20:49
Курс валют в Україні — скільки треба заплатити за 1 000 доларів
Долари. Фото: Новини.LIVE

Українська гривня наприкінці січня 2026 року зберігає відносну стабільність щодо американського долара. Однак на ринку валют все одно відбуваються несуттєві коливання, тож українцям, які зберігають заощадження у валюті, планують купити її чи продати, варто уважно слідкувати за ситуацією. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки треба заплатити за 1 000 доларів в Україні.

Читайте також:

Курс долара в Україні 

Офіційний курс долара у суботу, 31 січня 2026 року, становить 42,8483 гривні за долар, за даними Національного банку Украаїни (НБУ). Але банки можуть встановлювати дещо інший курс. Так, на сайті Мінфін 31 січня вказані такі показники:

  • середня купівля долара у банках становить 42,65 гривні за долар;
  • середній продаж у банках відбувається за курсом у 43,18 гривні за долар.

В обмінниках середня купівля — 43,00 гривень за долар, а продаж  — 43,15 гривень за долар.

Скільки треба заплатити за 1 000 доларів у Сумах, Львові та Тернополі

Банки у Львові продають долар за середнім курсом 43,19 гривень. Відтак, 1 000 доларів коштує 43 190 гривень. У Тернополі середній показник для продажу одного долара — 43,13 гривень. За 1 000 доларів треба буде заплатити 43 130 гривень. І, нарешті у Сумах 1 долар банки продають за середнім курсом 43,20 гривень. Тож за 1 000 доларів треба буде заплатити 43 200 гривень. 

Раніше ми розповідали про обмін валюти в Ощадбанку. У 2026 році клієнти можуть обирати між двома варіантами, щоб купити іноземну валюту. Ще писали, що не усю валюту вигідно здавати в обмінники. Деякі гроші краще продати колекціонерам.

курс валют банки долар валюта обмінники обмін валют
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
