Цена за 1 000 долларов — сколько надо заплатить

Дата публикации 31 января 2026 20:49
Курс валют в Украине — сколько надо заплатить за 1 000 долларов
Доллари. Фото: Новини.LIVE

Украинская гривна в конце января 2026 года сохраняет относительную стабильность относительно американского доллара. Однако на рынке валют все равно происходят несущественные колебания, поэтому украинцам, которые хранят сбережения в валюте, планируют купить ее или продать, стоит внимательно следить за ситуацией.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Украине.

Официальный курс доллара в субботу, 31 января 2026 года, составляет 42,8483 гривны за доллар, по данным Национального банка Украины (НБУ). Но банки могут устанавливать несколько иной курс. Так, на сайте Минфин 31 января указаны следующие показатели:

  • средняя покупка доллара в банках составляет 42,65 гривны за доллар;
  • средняя продажа в банках происходит по курсу в 43,18 гривны за доллар.

В обменниках средняя покупка — 43,00 гривен за доллар, а продажа — 43,15 гривен за доллар.

Сколько надо заплатить за 1 000 долларов в Сумах, Львове и Тернополе

Банки во Львове продают доллар по среднему курсу 43,19 гривен. Следовательно, 1 000 долларов стоит 43 190 гривен. В Тернополе средний показатель для продажи одного доллара — 43,13 гривен. За 1 000 долларов надо будет заплатить 43 130 гривен. И, наконец в Сумах 1 доллар банки продают по среднему курсу 43,20 гривен. Поэтому за 1 000 долларов надо будет заплатить 43 200 гривен.

Ранее мы рассказывали об обмене валюты в Ощадбанке. В 2026 году клиенты могут выбирать между двумя вариантами, чтобы купить иностранную валюту. Еще писали, что не всю валюту выгодно сдавать в обменники. Некоторые деньги лучше продать коллекционерам.

курс валют банки доллар валюта обменники обмен валют
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
