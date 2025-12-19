Інфляція і курс долара — які наслідки та до чого готуватися українцям

Українська гривня. Фото: Новини.LIVE

Українська економіка і бізнес вже відійшли від першого шоку після початку повномасштабної війни, перейшовши у фазу повільного відновлення. Національний банк України фіксує уповільнення інфляції, водночас знизивши зростання ВВП на 2025 рік. Але людей на фоні макроекономічних прогнозів зажди турбують побутові речі.

Що буде з курсом, чи допоможуть програми МВФ та викорисатння російських активів стримати тарифи і якими будуть наслідки інфляції — в матеріалі Новини.LIVE.

Інфляція в Україні і її наслідки

Після шоку 2022–2023 років українська економіка перейшла у фазу повільного відновлення. Національний банк фіксує уповільнення інфляції: у серпні 2025 року вона становила близько 13% р/р, а в місячному вимірі ціни навіть показали незначне зниження.

Водночас НБУ та аналітичні центри знизили прогноз зростання ВВП на 2025 рік із 2,1% до 1,9% — через війну, обстріли інфраструктури та дефіцит робочої сили.

Курс валют. Фото: з відкритих джерел

Для більшості українців курс долара давно перестав бути абстрактною макроекономічною змінною. Це питання відчуття завтрашнього дня. Саме тому кожна новина про МВФ, транші ЄС чи заморожені російські активи миттєво зводиться до простого запитання — це допоможе втримати курс чи ні?

Відповідь для Новини.LIVE дала директор Smart Corporate Service LTD, доктор економічних наук, MBA, DBA з корпоративного управління Олена Нусінова.

"Якщо відкинути емоції, відповідь буде стримано оптимістичною: так, допоможе — але в межах здорового реалізму. Сьогодні НБУ не "тримає" курс у класичному розумінні. Він керує коливаннями. Це принципова різниця, яку часто не помічають. Курс може змінюватися, але НБУ не дозволяє йому робити різкі стрибки. У воєнній економіці це питання не лише економіки, а й психології: різка девальвація миттєво перетворюється на інфляцію, паніку та соціальну напругу", — пояснила експертка.

Українська гривня. Фото: Новини.LIVE

Вона додала, що головна проблема гривні зараз — не спекуляції і не "злий ринок". Проблема структурна. Україна імпортує більше, ніж експортує, а приватні інвестиції через війну практично відсутні. За таких умов без зовнішньої допомоги курс був би значно слабшим. Тому валютні інтервенції НБУ — це не маніпуляція, а заміщення відсутнього припливу валюти в економіку.

Програма МВФ і її роль

Наразі валютний ринок формально залишається керованим, але очікування населення залежать від новин про міжнародну допомогу, рішення МВФ та ЄС, а також від масштабів енергетичних обстрілів.

Програму МВФ часто сприймають як черговий кредит, але для валютного ринку важливіше інше. Це сигнал, що держава не фінансує дефіцит через емісію і не ухвалює рішень у паніці.

"Коли цей сигнал є, зникає головний ворог курсу — девальваційні очікування. Люди менше скуповують валюту “про запас”, бізнес не закладає в ціни сценарій різкого обвалу, банки спокійніше працюють з гривнею", — зазначила експертка.

Вона пояснила, що для валютного ринку важливі не рекордні суми, а стабільний графік надходжень. Регулярні транші зменшують ризик бюджетних розривів і дозволяють НБУ планувати, а не реагувати в режимі пожежі. Саме регулярність, а не гучні заголовки, створює відчуття контролю.

Міжнародний валютний фонд. Фото: МВФ

"А от ідеї масштабного використання заморожених активів залишаються складними юридично і політично. Для курсу вони є плюсом лише доти, доки не створюють нових ризиків і невизначеності", — додала Нусінова.

Стан економіки — чого чекати

У підсумку ми маємо ситуацію, яку не варто ні ідеалізувати, ні драматизувати. Програма МВФ, допомога ЄС і інші механізми, реально зменшують валютні ризики і дають НБУ простір для керованого курсу. Це означає, що різких девальваційних шоків за нормального перебігу подій очікувати не варто. Але це, на думку економічного експерта, не гарантія стабільності за будь-яких умов.

"Курс у воєнній економіці завжди залежить від безпеки, таймінгу зовнішнього фінансування і довіри. Поки ці три фактори працюють разом, гривня залишається керованою. Якщо ж зникає хоча б один — жодна програма не втримає цифру на табло. Саме це і є головна правда про курс сьогодні: його стабільність – не диво і не випадковість, а крихкий баланс, який потрібно постійно підтримувати", — підсумувала експертка.

