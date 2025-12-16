Відео
Долар зламав звичний сценарій — який курс валюти на чорному ринку

Долар зламав звичний сценарій — який курс валюти на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 13:00
Курс долара на чорному ринку — яку нестандартну динаміку продемонструвала валюта
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Головний фінансовий регулятор України — Нацбанк — у вівторок, 16 грудня, підвищив курс долара на 5 копійок до 42,2451 грн. Водночас банки змінили цифри в інший бік — у продажу американська валюта подешевшала на 5 копійок від учорашнього показника — до 42,40 грн/дол. Курс купівлі залишився на тому ж рівні — 42,0 грн/дол. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

Читайте також:

За скільки продають та купують валюту приватники

Вранці вівторка, 16 грудня, різниця між курсами продажу та купівлі долара на чорному ринку була досить суттєвою, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України". Віддавали валюту приватник по 42,352 грн/дол., а приймали по 42,247 грн/дол. 

Проте вже о 10:00 годині ринок почав демонструвати цікаву динаміку — курс продажу знизився до 42,338 грн/дол., а купівлі, навпаки, підскочив до 42,250 грн/дол. 

Близько 11:00 спред ще скоротився:

  • продаж — 42,333 грн/дол.;
  • купівля — 42,253 грн/дол.

Ця тенденція продовжилася й далі — о 12:00 курс на чорному ринку купити долар можна було за 42,338 грн, а продати — за 42,258 грн.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Що буде з курсом долара до кінця грудня

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що наступного тижня не передбачається жодних зрушень, які могли б вплинути на валютний ринок України та сколихнути його. Тож помірний висхідний тренд збережеться.

"Нинішня поступова девальвація гривні буде продовжуватись. Я не бачу до кінця року (і тим більше наступного тижня) чогось такого, що призвело б до раптового знецінення або зміцнення валюти", — констатував Плотніков.

Експерт прогнозує повільний вихід курсу до 42,50 грн/дол. на кінець 2025 року. Ймовірність наближення цього показника до 43 грн низька. Лише після різдвяно-новорічних свят, залежно від обсягів західної допомоги, можна говорити про сповільнення або пришвидшення девальвації гривні.

Раніше ми розповідали, у які дні невигідно купувати долари.

Також дізнавайтеся, які доларові банкноти часто відмовляються приймати обмінники.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
