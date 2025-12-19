Инфляция и курс доллара — какие последствия и к чему готовиться украинцам

Украинская гривна. Фото: Новини.LIVE

Украинская экономика и бизнес уже отошли от первого шока после начала полномасштабной войны, перейдя в фазу медленного восстановления. Национальный банк Украины фиксирует замедление инфляции, в то же время снизив рост ВВП на 2025 год. Но людей на фоне макроэкономических прогнозов всегда беспокоят бытовые вещи.

Что будет с курсом, помогут ли программы МВФ и использование российских активов сдержать тарифы и какими будут последствия инфляции — в материале Новини.LIVE.

Инфляция в Украине и ее последствия

После шока 2022-2023 годов украинская экономика перешла в фазу медленного восстановления. Национальный банк фиксирует замедление инфляции: в августе 2025 года она составила около 13% г/г, а в месячном измерении цены даже показали незначительное снижение.

В то же время НБУ и аналитические центры снизили прогноз роста ВВП на 2025 год с 2,1% до 1,9% — из-за войны, обстрелов инфраструктуры и дефицита рабочей силы.

Курс валют. Фото: из открытых источников

Для большинства украинцев курс доллара давно перестал быть абстрактной макроэкономической переменной. Это вопрос ощущения завтрашнего дня. Именно поэтому каждая новость о МВФ, траншах ЕС или замороженных российских активах мгновенно сводится к простому вопросу — это поможет удержать курс или нет?

Ответ для Новини.LIVE дала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению Елена Нусинова.

"Если отбросить эмоции, ответ будет сдержанно оптимистичным: да, поможет — но в пределах здорового реализма. Сегодня НБУ не "держит" курс в классическом понимании. Он управляет колебаниями. Это принципиальная разница, которую часто не замечают. Курс может меняться, но НБУ не позволяет ему делать резкие скачки. В военной экономике это вопрос не только экономики, но и психологии: резкая девальвация мгновенно превращается в инфляцию, панику и социальное напряжение", — пояснила эксперт.

Украинская гривна. Фото: Новини.LIVE

Она добавила, что главная проблема гривны сейчас не спекуляции и не "злой рынок". Проблема структурная. Украина импортирует больше, чем экспортирует, а частные инвестиции из-за войны практически отсутствуют. В таких условиях без внешней помощи курс был бы значительно слабее. Поэтому валютные интервенции НБУ — это не манипуляция, а замещение отсутствующего притока валюты в экономику.

Программа МВФ и ее роль

Сейчас валютный рынок формально остается управляемым, но ожидания населения зависят от новостей о международной помощи, решения МВФ и ЕС, а также от масштабов энергетических обстрелов.

Программу МВФ часто воспринимают как очередной кредит, но для валютного рынка важнее другое. Это сигнал, что государство не финансирует дефицит через эмиссию и не принимает решений в панике.

"Когда этот сигнал есть, исчезает главный враг курса — девальвационные ожидания. Люди меньше скупают валюту "про запас", бизнес не закладывает в цены сценарий резкого обвала, банки спокойнее работают с гривной", — отметила эксперт.

Она пояснила, что для валютного рынка важны не рекордные суммы, а стабильный график поступлений. Регулярные транши уменьшают риск бюджетных разрывов и позволяют НБУ планировать, а не реагировать в режиме пожара. Именно регулярность, а не громкие заголовки, создает ощущение контроля.

Международный валютный фонд. Фото: МВФ

"А вот идеи масштабного использования замороженных активов остаются сложными юридически и политически. Для курса они являются плюсом лишь до тех пор, пока не создают новых рисков и неопределенности", — добавила Нусинова.

Состояние экономики — чего ждать

В итоге мы имеем ситуацию, которую не стоит ни идеализировать, ни драматизировать. Программа МВФ, помощь ЕС и другие механизмы, реально уменьшают валютные риски и дают НБУ пространство для управляемого курса. Это значит, что резких девальвационных шоков при нормальном ходе событий ожидать не стоит. Но это, по мнению экономического эксперта, не гарантия стабильности при любых условиях.

"Курс в военной экономике всегда зависит от безопасности, тайминга внешнего финансирования и доверия. Пока эти три фактора работают вместе, гривна остается управляемой. Если же исчезает хотя бы один — ни одна программа не удержит цифру на табло. Именно это и есть главная правда о курсе сегодня: его стабильность не чудо и не случайность, а хрупкий баланс, который нужно постоянно поддерживать", — подытожила эксперт.

