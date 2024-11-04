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На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

4 листопада 2024 11:45
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на огірки різко зросли — скільки коштує популярний овоч
Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У листопаді 2024 року на українському ринку продовжують набирати обертів ціни на тепличні огірки. Порівняно з показником минулого року гуртова вартість злетіла на понад 50%.

Про це йдеться у матеріалі аналітиків EastFruit.

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Як змінились ціни на огірки у листопаді

За словами аналітиків, українські виробники відвантажують тепличні огірки за гуртовою вартістю від 90 до 115 грн/кг або 2,18-2,79/кг. Ціна в середньому на 13% вища, ніж було тижнем раніше. Загалом на вартість впливає якість та обсяг партії.

Тепличні комбінати здійснюють продажі огірка у середньому на 57% вище, аніж в аналогічний період 2023 року.

У популярних супермаркетах також спостерігається тенденція до подорожчання огірків. За інформацією моніторингового порталу "Мінфін", у листопаді кілограм огірків можна придбати за 119,35 грн, що набагато вище, ніж минулого місяця — 101,63 грн/кг. Гладенькі огірки коштують 157,70 грн/кг, довгоплідні — 129 грн/кг, колючі — 164,90 грн/кг. Також можна порівняти, як змінилася вартість, у таблиці.

 

ціни на огірки
Ціни на огірки. Джерело: Мінфін

Причини подорожчання огірків

Як зазначають експерти, чергове подорожчання у цьому сегменті пояснюється суттєвим скороченням пропозиції тепличних огірків із місцевих господарств.

Нині багато комбінатів повідомили про фактичне завершення сезону реалізації, тому багато виробників пропонують продукцію тільки невеликими партіями.

Попит на українському внутрішньому ринку також провокує активне зростання цін на огірки.

На думку гравців ринку, є велика ймовірність подальшого зростання вартості цього овочу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк погіршив прогноз щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) на 2024–2025 роки. Основними факторами зростання цін стали нижчі, ніж очікувалося, врожаї с/г культур, подорожчання сировини, збільшення виробничих витрат і ослаблення гривні.

Також ми розповідали, що згідно з дослідженням компанії Gradus Research, громадяни вимушено переглядають свої харчові звички під час війни та негараздів, спровокованих нею. Серед головних змін — вибір більш дешевших продуктів через зростання цін, часто гіршої якості, нерегулярне харчування через стрес.

продукти овочі огірки

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