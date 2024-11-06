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Недоотримали 30% врожаю — на ринку дефіцит популярного овочу

6 листопада 2024 14:49
Ксенія Симонова - Редактор
Картопля в Україні у 2024 році у дефіциті — що кажуть виробники
Картопля на ринку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році виробники недоотримали до 30% врожаю картоплі. У зв'язку з цим на ринку вже відчувається дефіцит базового овочу.

Про це повідомили в Українській асоціації виробників картоплі (УАВК), пише EastFruit.

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Ситуація із врожаєм картоплі у 2024 році

Як розповіли в асоціації, у західних регіонах аграрії виконали план зі збору врожаю, дехто навіть отримав більше, ніж очікував (на 10%), проте загальна картина говорить про те, що в країні зафіксовано неврожай "другого хліба" поточного року.

Причиною такої ситуації називають посуху, що тривала протягом серпня-вересня, а збиральна техніка не мала змоги працювати в полі. Захистили врожай тільки деякі фермери.

"Професійним виробникам вдалося захисти свій сформований врожай у полі, а більшість невеликих приватних підприємців його втратили через неправильно внесені препарати, погано підібрану систему живлення тощо", — пояснили в Асоціації.

З огляду на такий досвід, майбутнє картоплярства в Україні неможливе без впровадження систем зрошення. Нині навіть ті фермери, які навесні вважали зайвим такий підхід, почали розглядати можливість встановлення систем.

Для більш надійного планового виробництва картоплі необхідні також спеціальні сховища. Було б не зайвим дозволити банківське кредитування для подібного будівництва.

"На жаль, поки державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" не передбачає пільгового кредитування на будівництво картоплесховищ, але Асоціація виробників картоплі вже працює над тим, що вони теж потрапили під банківське кредитування", — наголосили в асоціації виробників картоплі.

Які зараз ціни на картоплю

Як розповів днями заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький щодо цінових прогнозів на картоплю у 2024 році, на сьогодні немає підстав вважати, що ціна злетить до 50 грн за кг. Нинішня вартість цілком покриває витрати на виробництво.

"Наразі ціни на картоплю такі: 20 грн/кг — оптова ціна, та 30 грн/кг — в роздріб, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватись. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Теперішня ціна є достатньою, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дозволяє імпортувати", — повідомив Висоцький.

За даними порталу "Мінфін", в українських магазинах картопля продовжує дорожчати. Станом на 6 листопада 2024 року у роздрібі овоч коштує у середньому 31,16 грн/кг. Місяць тому овоч пропонували по 28,47 грн/кг.

 

картопля
Ціни картоплю. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними Держстату, ціни на продукти лише за вересень збільшилися на 1,8%. Експерти прогнозують зростання вартості споживчих товарів в країні упродовж найближчих місяців.

Також ми писали, що в країні продовжують дорожчати овочі та інші харчові продукти. Зокрема, це торкнулося різних видів капусти, зокрема цвітної та білокачаннної.

продукти фермери ціни картопля овочі

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