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Цена на популярный овощ в Украине выросла на 154% — какая причина

8 ноября 2024 11:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Морковь подорожала на 154% — почему растут цены на овощи в Украине
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на морковь, как и на большинство овощей, продолжают расти этой осенью. Причиной этому не только привычные сезонные факторы, но и новые обстоятельства, повлиявшие на рынок в этом году.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему взлетели цена на морковь

На украинских рынках цены на морковь растут быстрыми темпами. В октябре 2024 года стоимость моркови была на 154% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время в магазинах цена на морковь колеблется в пределах 26-30 гривен за килограмм, тогда как еще в сентябре она не превышала 12-15 гривен.

Для сравнения, в 2023 году килограмм моркови можно было приобрести за 6,5 гривны.

Цена на морковь этой осенью значительно выше, чем в прошлом, из-за нескольких факторов:

  • Снижение объемов производства. Из-за аномальных погодных условий, в частности засухи в некоторых регионах и избыточной влажности в других, урожай моркови во многих областях был меньше, чем ожидалось. Это привело к сокращению предложения на рынке.
  • Рост затрат на производство и логистику. Военные действия и общая экономическая среда повлекли за собой рост цен на топливо, удобрения и другие расходы, связанные с выращиванием и транспортировкой продукции, что также повлияло на конечную цену моркови.
  • Утрата части посевных площадей. Некоторые регионы, особенно на юге и востоке Украины, пострадали от боевых действий или остаются под временной оккупацией, что уменьшило общие посевные площади для выращивания овощей, в частности моркови.
  • Спрос превосходит предложение. В условиях дефицита предложения спрос на морковь остается стабильным, что способствует дальнейшему росту цен.

Цены на морковь в супермаркетах

В украинских магазинах цены на морковь разнятся. По состоянию на 8 ноября они составляют:

  • Megamarket — 36,90 грн/кг;
  • Auchan — 29,90 грн/кг;
  • Metro — 27,87 грн/кг;
  • VARUS — 26,90 грн/кг;
  • АТБ — 26,89 грн/кг;
  • NOVUS — 19,99 грн/кг.

Что еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2024 года на украинском рынке продолжают набирать обороты цены на тепличные огурцы. По сравнению с показателем прошлого года оптовая стоимость взлетела более чем на 50%.

Также мы писали, что в 2024 году украинские производители недополучили до 30% урожая картофеля. В связи с этим на рынке уже ощущается дефицит базового овоща.

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