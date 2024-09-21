Вночі 22 вересня не працюватиме Приват24 — яка причина

Відділення "ПриватБанку". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У ніч проти 22 вересня "ПриватБанк" буде проводити регламентні роботи у застосунку "Приват24". Сервіси будуть недоступні до 02:00.

Про це йдеться у повідомленні в застосунку "Приват24".

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Регламентні роботи у "Приват24"

"В ніч на 22 вересня з 01:00 до 02:00, ми проводимо планові регламентні роботи своїх систем та сервісів, тому тимчасово буде призупинено проведення деяких платежів у "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення у застосунку "Приват24". Фото: скриншот

У банк зазначають, що виконують регламентні роботи вночі, оскільки в цей період більшість клієнтів не здійснюють операцій.

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, кому з громадян та як саме необхідно актуалізувати дані. З таким питанням звертаються клієнти банку.

Також у "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.