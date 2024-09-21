Ночью 22 сентября не будет работать Приват24 — какая причина

Отделение "ПриватБанка". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ночь на 22 сентября "ПриватБанк" будет проводить регламентные работы в приложении "Приват24". Сервисы будут недоступны до 02:00.

Об этом говорится в сообщении "Приват24".

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Регламентные работы в "Приват24"

"В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00, мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении.

Сообщения в приват "Приват24". Фото: скриншот

В банке отмечают, что выполняют регламентные работы ночью, поскольку в этот период большинство клиентов не совершают операций.

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, кому из граждан и как именно необходимо актуализировать данные. С таким вопросом обращаются клиенты банка.

Также в "ПриватБанке" расширили географию доставки платежных карт для клиентов за рубежом. Теперь еще в ряде стран можно бесплатно получить карту через Укрпочту.