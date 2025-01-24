Пенсионная реформа в Украине 2025: все о новой бальной системе выплат пенсий

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно в Министерстве социальной политики Украины обнародовали проект пенсионной реформы, предусматривающий внедрение системы баллов за страховые взносы и другие важные изменения. Ввести балльную систему планируют уже с 1 июля 2025 года. Впрочем, это не первая попытка властей изменить систему начисления пенсий. Прошлый законопроект о накопительной пенсионной реформе не смог набрать необходимое количество голосов в Верховной Раде.

Новини.LIVE рассказывают о новой балльной системе выплат пенсий, как она будет работать, изменятся ли выплаты пенсионерам и, заработает ли пенсионная реформа в Украине.

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Какой будет пенсионная реформа в Украине

Министерство социальной политики Украины представило законопроект, который предусматривает масштабные изменения в пенсионной системе страны. Основная цель реформы — переход к трехуровневой модели, введение накопительной системы и упрощение расчетов пенсий с помощью балльной системы.

Три уровня новой системы пенсионного обеспечения:

солидарная пенсия — состоит из двух частей: базовой и страховой. Если продолжительность страхового стажа составляет 35 лет, выход на пенсию возможен с 60 лет. Минимальный стаж для выхода на пенсию — 15 лет, при этом пенсионный возраст составляет 65 лет

обязательная накопительная пенсия — часть пенсии, которая формируется путем взносов граждан и работодателей;

добровольно накопительная пенсия — возможность самостоятельно накапливать дополнительные средства на старость.

Как будут начислять солидарную пенсию

Выплаты будут состоять из двух компонентов: страховой (сейчас получают пенсионеры в Украине) и базовой пенсии.

Базовая пенсия станет фиксированной выплатой для всех пенсионеров. Выплаты будут составлять 30% от минимальной заработной платы после вычета налогов. Если реформа вступит в силу в 2025 году, то размер базовой пенсии (при минимальной зарплате 8000 грн и после налоговых отчислений) составит 1848 грн.

Страховая пенсия останется частью солидарной системы, но расчет выплат будет пересмотрен. Вместо сложных формул планируется использование балльной системы. Размер пенсии будет зависеть от стажа работы и уровня дохода пенсионера. Также предлагается отдельно начислять профессиональные пенсии — это доплаты, которые сейчас известны как спецпенсии.

Страховая пенсия будет полностью зависеть от уплаты человеком взносов ЕСВ в течение жизни. Эти взносы будут превращаться в баллы, подсчет которых при выходе на пенсию определит размер выплат.

Введение балльной системы должно устранить проблему несправедливости для людей с одинаковым трудовым стажем и зарплатой, но разным временем выхода на пенсию. Например, человек, который вышел на пенсию в 2002 году, получает значительно меньшую пенсию по сравнению с тем, кто вышел на пенсию в 2020 году при одинаковых условиях. Новая система позволит пересчитать пенсии для тех, кто получает меньше.

Кроме того, предполагается, что бальная система заменит ежегодную индексацию пенсий, которую проводит правительство. Сейчас индексация рассчитывается с учетом половины роста средней заработной платы и половины уровня инфляции.

Это приводит к тому, что в периоды стабильного экономического развития и низкой инфляции пенсии увеличиваются медленнее заработных плат. Привязка к стоимости балла позволит устранить эту проблему, поскольку его цена будет определяться исключительно размером средней заработной платы.

Как будут начислять баллы

Уплата ЕСВ со средней заработной платы в стране, будет приносить 10 баллов ежемесячно, что за 35 лет составит 4200 баллов. Если размер заработной платы отличается от средней, количество баллов будет уменьшаться или увеличиваться пропорционально — коэффициент будет зависеть от того на сколько в большую или меньшую сторону будет отличаться зарплата от средней.

Например, если человек официально трудоустроен и его заработная плата составляет 20 000 грн, то, исходя из данных Пенсионного фонда о средней зарплате в сентябре 2024 года в размере 18 020,86 грн, ему будут начислять не 10 баллов за месяц, а 11,09.

Другой пример: если работник в сентябре получал заработную плату в размере 10 000 грн, то ему будет начислено 5,54 пенсионного балла, поскольку этот доход составляет лишь 55,4% от средней зарплаты в стране.

Стоимость одного балла правительство будет ежегодно устанавливать в марте. Формула расчета, прописанная в законопроекте и предусматривает умножение средней заработной платы по данным ПФУ за прошлый год на коэффициент 0,3 с последующим делением результата на 4200.

Сейчас стоимость одного балла составляет 1,02 грн. Таким образом, человек, который всю жизнь получал среднюю заработную плату и накопил 4200 баллов, мог бы рассчитывать на страховую пенсию в размере 4292 грн. К этой сумме, согласно реформе, добавляется базовая пенсия, что в итоге составило бы 6140 грн. Также к общему размеру добавляются накопления, сделанные пенсионером на протяжении жизни.

Как будет работать накопительная пенсия

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, система обязательной накопительной пенсии, должна начать функционирование в 2026 году. Она будет основана на персонализированных счетах граждан, в отличие от солидарной системы, где средства поступают в общий фонд.

На первом этапе реформы в течение трех лет накопления будут размещаться в государственном накопительном фонде. После этого граждане смогут выбрать частный фонд для хранения своих средств.

Взносы на накопительные счета будут формироваться из нескольких источников: ЕСВ, НДФЛ и дополнительных отчислений из зарплаты. В первый год реформы работодатель будет перечислять 1% от зарплаты сотрудника с НДФЛ на его накопительный счет, государство — 1% с ЕСВ, сам человек сможет дополнительно внести еще 1%.

Постепенно размер взносов увеличится. С четвертого года реформы обязательный взнос с НДФЛ составит 3%. Далее работник сможет самостоятельно определять размер дополнительных взносов. Государство будет софинансировать накопления по ЕСВ, внося сумму, равную взносам работника, но не более 3%. Таким образом, при согласии работника на максимальный взнос в 3% общий размер накоплений составит 9%.

В отличие от взносов в солидарный пенсионный фонд, которые используются для выплат текущим пенсионерам, средства в накопительном фонде будут оставаться в собственности гражданина. Эти средства можно будет, например, передавать по наследству.

Какие еще изменения запланированы в пенсионной реформе

При переходе на новую формулу расчета пенсий планируется отменить различные доплаты и компенсации, включая доплату за сверхнормативный стаж. Однако предполагается, что это не будет ощутимо, поскольку страховая пенсия увеличится, а к ней добавится базовая часть.

Также предусмотрена возможность отмены льготного стажа. При этом отмечается, что стаж, приобретенный до вступления в силу нового закона, будет засчитываться на условиях предыдущего законодательства. Кроме того, из нового законопроекта фактически исключается раздел о пенсиях по инвалидности.

Проект закона также предусматривает, что пенсии за выслугу лет будут выплачивать только до введения профессиональной накопительной системы. Размер пособия на погребение пенсионера будет определяться Кабинетом Министров, а не будет оставаться фиксированным, как сейчас, в размере двух пенсий умершего.

Также планируется временно (на период военного положения) ограничить пенсии, превышающие максимальный размер 23 000 грн. Это ограничение будет касаться пенсий чернобыльцев, военных и госслужащих. Пенсии, которые превышают этот порог, могут быть сокращены на 20-60%, в зависимости от суммы превышения.

В чем проблемы пенсионной реформы

Это не первая попытка властей изменить подход к уплате пенсий. Накопительный уровень пенсионной системы был предусмотрен законодательством еще в 2003 году, однако с того времени все попытки его внедрения оказались неудачными.

В частности, в 2021 году, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны, попытку ввести накопительный уровень сделало Министерство финансов. Кроме того, в апреле 2023 года в Верховную Раду уже вносился законопроект о накопительной пенсионной реформе, но тогда для его принятия в парламенте не хватило голосов.

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак отмечает, что использование более прозрачного механизма для расчета пенсий является очевидным преимуществом предложенного проекта. По его словам, пенсионные выплаты будут основываться не на размере зарплаты, как сейчас, а на размере страховых взносов.

В то же время он обращает внимание на недостаточную проработку переходных положений. Остаются вопросы относительно перерасчета пенсий в связи с введением базовой части, а также порядка учета стажа до внедрения автоматизированной системы в 2004 году и использования коэффициентов отчислений от заработной платы.

Остаются вопросы относительно перерасчета пенсий в связи с введением базовой части, а также порядка учета стажа до внедрения автоматизированной системы в 2004 году и использования коэффициентов отчислений от заработной платы.

Напомним, в Украине уменьшается количество пенсионеров, но расходы на их выплаты продолжают расти. По словам эксперта пенсионной сферы Сергея Коробкина, правительство планирует провести индексацию пенсий на 10%.

При этом, в 2025 году не будут пересматриваться минимальные и максимальные пенсии. Это связано с тем, что правительство стремится сэкономить государственные средства на фоне полномасштабной войны с РФ.