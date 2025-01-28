Сравнение минимальных пенсий в Украине и ЕС - где пенсионерам живется лучше

Сравнение минимальных пенсий в Украине и странах ЕС. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Наверное ни для кого не будет секретом, что минимальная пенсия в Украине — это не абы какие большие деньги. К тому же из-за войны и трудной экономической ситуации в 2025 году размер этой выплаты увеличивать не планируют. В некоторых странах ЕС минимальные выплаты пенсионерам значительно выше украинских и вырастут в этом году.

Новини.LIVE сравнивают размер минимальной пенсии, которую получают в Украине, Польше, Германии, Франции и Великобритании.

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Какая минимальная пенсия в Украине

Размер пенсии в Украине рассчитывается по страховому стажу, уровню доходов за весь период трудовой деятельности и регулярности уплаты взносов в Пенсионный фонд.

В 2025 году право на получение пенсии по возрасту предоставляется гражданам, которые имеют не менее 31 года страхового стажа. Если в 60 лет необходимый стаж отсутствует, пенсия назначается позже: в 63 года при наличии стажа от 21 года, и в 65 лет, если стаж составляет от 15 лет. Ежегодно минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается на один год и к 2028 году достигнет 35 лет.

Минимальная пенсия в Украине является гарантированной суммой, которую пенсионер получает ежемесячно после достижения пенсионного возраста, если у него отсутствует достаточный страховой стаж или льготы. Согласно госбюджету на 2025 год, минимальный размер пенсий останется неизменным. Для людей без стажа минимальная пенсия составляет 2 361 гривен (53,72 евро).

Сравнение минимальных пенсий в Украине и странах ЕС. Инфографика: Новини.LIVE

Какая минимальная пенсия в Польше

Для выхода на пенсию в Польше необходимо достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин — и делать взносы в систему социального страхования. При этом продолжительность уплаты взносов не имеет значения: даже один день участия в системе учитывается.

Чтобы получить право на минимальную пенсию, необходимо соответствовать следующим условиям:

иметь 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин;

достичь установленного пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).

Минимальный размер пенсии в Польше на сегодня составляет 1 780,96 злотых (422,74 евро). Согласно действующему законодательству, в марте 2025 года пенсии будут проиндексированы, и ожидаемый рост составит 5,82%. После индексации минимальная пенсия увеличится до 1 884,61 злотого (447,34 евро).

Какая минимальная пенсия в Германии

В Германии граждане могут выходить на пенсию с 67 лет. Пенсионная система страны предполагает государственные и частные пенсии. Для получения государственной пенсии необходимо платить взносы не менее 5 лет.

Ставка пенсионных взносов составляет 18,6% от заработной платы, причем эту сумму работодатель и сотрудник делят поровну — по 9,3%. С 1 января 2021 года в рамках закона о базовой пенсии, который начал действовать с 1 июля 2021 года, для некоторых категорий граждан введена базовая пенсия. Это не отдельная помощь, а надбавка к основной пенсии, которую выплачивают одновременно с ней.

Базовая пенсия предназначена для пенсионеров, чей совокупный месячный доход ниже 1 250 евро на одного человека или 1 950 евро для семейной пары (с учетом других доходов, например, от аренды недвижимости). Она не выплачивается пенсионерам с рабочим стажем менее 33 лет или тем, чей ежемесячный доход превышает 2 700 евро брутто. Средний размер надбавки составляет около 75 евро в месяц.

Минимальная пенсия во Франции

Французская пенсионная система состоит из двух обязательных частей:

базовая государственная пенсия — рассчитывается на основе количества кварталов (триместров), в течение которых человек работал и платил социальные взносы во Франции;

дополнительная пенсия — базируется на системе баллов. Ее размер зависит от типа выполняемой работы и уровня заработной платы.

Пенсионные взносы во Франции учитываются ежеквартально. Каждый отработанный и оплаченный взносами триместр включается в общее количество, которое используется для расчета пенсии.

Во Франции введена минимальная пенсия по старости. Это финансовая помощь для пожилых людей с недостаточным уровнем пенсионного обеспечения, направленная на обеспечение минимального уровня жизни.

Она предоставляется лицам в возрасте 65 лет и старше, постоянно проживающим во Франции. В особых случаях, например, при нетрудоспособности, выплата может быть назначена раньше.

Минимальная пенсия по старости выдается после проверки доходов гражданина. С 2025 года она составляет 1 034,28 евро в месяц.

Минимальная пенсия в Великобритании

Пенсионная система Великобритании включает два основных типа пенсионных выплат: пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет. Первый тип государственной помощи доступен всем гражданам, достигшим установленного законом пенсионного возраста. В 2025 году мужчины получают пособие по старости с 65 лет, а женщины с 60 лет.

Планируется постепенное повышение пенсионного возраста: с 2026 до 2028 года он увеличится до 67 лет, а в период с 2037 до 2039 года возраст выхода на пенсию будет повышен до 68 лет.

Государственная пенсия — это регулярные выплаты, размер которых зависит от количества лет уплаты взносов в систему социального страхования через свою заработную плату.

Базовая (минимальная) государственная пенсия доступна мужчинам, родившимся до 6 апреля 1951 года, и женщинам, родившимся до 6 апреля 1953 года. Максимальная сумма составляет 169,50 фунтов стерлингов в неделю или около 678 фунтов стерлингов (802,92 евро) в месяц.

Новая государственная пенсия выплачивается мужчинам, родившимся 6 апреля 1951 года или позже, и женщинам, родившимся 6 апреля 1953 года или позже. Максимальная сумма составляет 221,20 фунтов стерлингов в неделю или около 884,8 фунта стерлингов (1 047,83 евро) в месяц.

Напомним, в 2025 году в Украине не будут пересматриваться минимальные и максимальные пенсии. Правительство стремится сэкономить государственные средства во время войны с РФ и трудной экономической ситуации.

Также в Министерстве социальной политики Украины представили проект пенсионной реформы, который вводит систему баллов за страховые взносы. Введение такой системы должно устранить проблему несправедливости для людей с одинаковым трудовым стажем и зарплатой, но разным временем выхода на пенсию.