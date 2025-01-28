Сравнение минимальных пенсий в Украине и ЕС - где пенсионерам живется лучше

Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС
Наверное ни для кого не будет секретом, что минимальная пенсия в Украине — это не абы какие большие деньги. К тому же из-за войны и трудной экономической ситуации в 2025 году размер этой выплаты увеличивать не планируют. В некоторых странах ЕС минимальные выплаты пенсионерам значительно выше украинских и вырастут в этом году.
Новини.LIVE сравнивают размер минимальной пенсии, которую получают в Украине, Польше, Германии, Франции и Великобритании.
Какая минимальная пенсия в Украине
Размер пенсии в Украине рассчитывается по страховому стажу, уровню доходов за весь период трудовой деятельности и регулярности уплаты взносов в Пенсионный фонд.
В 2025 году право на получение пенсии по возрасту предоставляется гражданам, которые имеют не менее 31 года страхового стажа. Если в 60 лет необходимый стаж отсутствует, пенсия назначается позже: в 63 года при наличии стажа от 21 года, и в 65 лет, если стаж составляет от 15 лет. Ежегодно минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается на один год и к 2028 году достигнет 35 лет.
Минимальная пенсия в Украине является гарантированной суммой, которую пенсионер получает ежемесячно после достижения пенсионного возраста, если у него отсутствует достаточный страховой стаж или льготы. Согласно госбюджету на 2025 год, минимальный размер пенсий останется неизменным. Для людей без стажа минимальная пенсия составляет 2 361 гривен (53,72 евро).
Какая минимальная пенсия в Польше
Для выхода на пенсию в Польше необходимо достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин — и делать взносы в систему социального страхования. При этом продолжительность уплаты взносов не имеет значения: даже один день участия в системе учитывается.
Чтобы получить право на минимальную пенсию, необходимо соответствовать следующим условиям:
- иметь 20 лет страхового стажа для женщин и 25 лет для мужчин;
- достичь установленного пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин).
Минимальный размер пенсии в Польше на сегодня составляет 1 780,96 злотых (422,74 евро). Согласно действующему законодательству, в марте 2025 года пенсии будут проиндексированы, и ожидаемый рост составит 5,82%. После индексации минимальная пенсия увеличится до 1 884,61 злотого (447,34 евро).
Какая минимальная пенсия в Германии
В Германии граждане могут выходить на пенсию с 67 лет. Пенсионная система страны предполагает государственные и частные пенсии. Для получения государственной пенсии необходимо платить взносы не менее 5 лет.
Ставка пенсионных взносов составляет 18,6% от заработной платы, причем эту сумму работодатель и сотрудник делят поровну — по 9,3%. С 1 января 2021 года в рамках закона о базовой пенсии, который начал действовать с 1 июля 2021 года, для некоторых категорий граждан введена базовая пенсия. Это не отдельная помощь, а надбавка к основной пенсии, которую выплачивают одновременно с ней.
Базовая пенсия предназначена для пенсионеров, чей совокупный месячный доход ниже 1 250 евро на одного человека или 1 950 евро для семейной пары (с учетом других доходов, например, от аренды недвижимости). Она не выплачивается пенсионерам с рабочим стажем менее 33 лет или тем, чей ежемесячный доход превышает 2 700 евро брутто. Средний размер надбавки составляет около 75 евро в месяц.
Минимальная пенсия во Франции
Французская пенсионная система состоит из двух обязательных частей:
- базовая государственная пенсия — рассчитывается на основе количества кварталов (триместров), в течение которых человек работал и платил социальные взносы во Франции;
- дополнительная пенсия — базируется на системе баллов. Ее размер зависит от типа выполняемой работы и уровня заработной платы.
Пенсионные взносы во Франции учитываются ежеквартально. Каждый отработанный и оплаченный взносами триместр включается в общее количество, которое используется для расчета пенсии.
Во Франции введена минимальная пенсия по старости. Это финансовая помощь для пожилых людей с недостаточным уровнем пенсионного обеспечения, направленная на обеспечение минимального уровня жизни.
Она предоставляется лицам в возрасте 65 лет и старше, постоянно проживающим во Франции. В особых случаях, например, при нетрудоспособности, выплата может быть назначена раньше.
Минимальная пенсия по старости выдается после проверки доходов гражданина. С 2025 года она составляет 1 034,28 евро в месяц.
Минимальная пенсия в Великобритании
Пенсионная система Великобритании включает два основных типа пенсионных выплат: пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет. Первый тип государственной помощи доступен всем гражданам, достигшим установленного законом пенсионного возраста. В 2025 году мужчины получают пособие по старости с 65 лет, а женщины с 60 лет.
Планируется постепенное повышение пенсионного возраста: с 2026 до 2028 года он увеличится до 67 лет, а в период с 2037 до 2039 года возраст выхода на пенсию будет повышен до 68 лет.
Государственная пенсия — это регулярные выплаты, размер которых зависит от количества лет уплаты взносов в систему социального страхования через свою заработную плату.
Базовая (минимальная) государственная пенсия доступна мужчинам, родившимся до 6 апреля 1951 года, и женщинам, родившимся до 6 апреля 1953 года. Максимальная сумма составляет 169,50 фунтов стерлингов в неделю или около 678 фунтов стерлингов (802,92 евро) в месяц.
Новая государственная пенсия выплачивается мужчинам, родившимся 6 апреля 1951 года или позже, и женщинам, родившимся 6 апреля 1953 года или позже. Максимальная сумма составляет 221,20 фунтов стерлингов в неделю или около 884,8 фунта стерлингов (1 047,83 евро) в месяц.
Напомним, в 2025 году в Украине не будут пересматриваться минимальные и максимальные пенсии. Правительство стремится сэкономить государственные средства во время войны с РФ и трудной экономической ситуации.
Также в Министерстве социальной политики Украины представили проект пенсионной реформы, который вводит систему баллов за страховые взносы. Введение такой системы должно устранить проблему несправедливости для людей с одинаковым трудовым стажем и зарплатой, но разным временем выхода на пенсию.
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