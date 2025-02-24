Как считают трудовой стаж для пенсии в 2025 году — украинцам объяснили условия

Трудовая книжка с записями о работе. Фото: УНИАН

Пенсионная система в Украине периодически меняется. Но одно условие всегда остается неизменным: трудовой стаж важен для начисления будущей пенсии.

Тем временем в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, какие периоды работы могут не учесть при исчислении стажа.

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По информации госструктуры, в стаж, например, точно не учтут периоды, когда продолжалось обучение в высших и средних учебных заведениях. Другие периоды, например длительный больничный или если гражданин временно не платил налоги — рассматриваются индивидуально.

Также не стоит забывать о важных моментах для получения больничных:

начисление стажа зависит от регулярности уплаты ЕСВ;

периоды социальных отпусков по уходу за ребенком автоматически учитываются в стаже;

работа на территории других государств не всегда учитывается, если это не предусмотрено международными соглашениями.

Дополнительно в ПФУ объяснили, какие периоды принимаются во внимание, когда наступает время для подсчета трудового стажа:

до 19.10.1998 года — исчисление происходило согласно советским правилам о непрерывном трудовом стаже;

с 19.10.1998 до 31.12.2010 года — для исчисления трудового стажа граждане предоставляли трудовую книжку. Это условие утвердил Кабмин;

с 01.01.2011 года и по настоящее время — страховой стаж учитывается по данным Государственного реестра застрахованных лиц, если за период были уплачены страховые взносы.

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