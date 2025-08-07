Трудові відносини викривачів корупції — чи законні звільнення та зниження зарплати

Працівники в офісі. Фото: Freepik

В Україні будь-яка людина, яка отримала достовірну інформацію про зловживання в рамках своєї трудової, професійної, господарської діяльності чи служби, може стати викривачем корупції. Відомо, які мають права такі особи у питанні трудових відносин, чи законні звільнення, зниження зарплати та чи можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Права та гарантії викривачів прописані у законі "Про запобігання корупції".

Що треба знати про викривачів корупції

Згідно з нормами законодавства, якщо працівник довідався про випадки зловживання владою з метою особистого збагачення, вимагання чи отримання хабарів, то має право повідомити про це в компетентні органи, якщо така інформація стала відома у зв'язку з його діяльністю. Відповідні права прописані у законі "Про запобігання корупції". Така людина може звернутися через наступні канали:

через внутрішні канали (до керівника організації/Єдиний портал повідомлень викривачів/спеціальні телефонні лінії);

через регулярні канали (прокуратура, поліція, Національне антикорупційне бюро, Держбюро розслідувань, Нацагентство з питань запобігання корупції);

через зовнішні канали (ЗМІ, громадські організації, професійні спілки).

Таким громадянам гарантують конфіденційність та анонімність, психологічну допомогу, надання інформації про результати розгляду та безоплатну допомогу юриста.

Також передбачена грошова винагорода. У 2025 році, якщо сума корупційного злочину перевищує 15,14 тис. грн, то винагорода дорівнюватиме 10% від цієї суми, проте не більш ніж три тисячі мінімальних зарплат.

Які гарантії надають викривачам корупції

Згідно з правилами, якщо громадянин повідомив про факт корупції, то роботодавцям забороняється низка дій у вигляді:

відмови таким особам у працевлаштуванні, укладенні чи продовженні договору;

звільнення, примусу до звільнення;

притягнення до дисциплінарної відповідальності;

переведення чи зміни умов праці;

відмови у підвищенні чи зниження зарплати.

Також відповідні права поширюються на рідних викривачів корупції.

Таким чином, звільнення, зниження зарплатні чи притягнення до дисциплінарної відповідальності є протиправним.

Викривачі у разі порушення трудових прав можуть звернутися в такі органи:

у первинну профспілкову організацію;

комісію щодо трудових спорів;

Держслужбу з питань праці;

прокуратуру, поліцію;

органів держвлади чи місцевої влади.

У разі звільнення чи переведення на нижчеоплачувану посаду роботодавець має поновити такого працівника на роботі та виплатити середній заробіток (якщо нижчеоплачувана робота, то надати різницю заробітку) за період вимушеного прогулу, проте не більш ніж за рік.

