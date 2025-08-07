Видео
Главная Финансы Трудовые права обличителей коррупции — урезают ли полномочия

Трудовые права обличителей коррупции — урезают ли полномочия

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:30
Трудовые отношения обличителей коррупции — законны ли увольнение и снижение зарплаты
Работники в офисе. Фото: Freepik

В Украине любой человек, который получил достоверную информацию о злоупотреблениях в рамках своей трудовой, профессиональной, хозяйственной деятельности или службы, может стать обличителем коррупции. Известно, какие имеют права такие лица в вопросе трудовых отношений, законны ли увольнения, снижение зарплаты и могут ли привлечь к дисциплинарной ответственности.

Права и гарантии обличителей прописаны в законе "О предотвращении коррупции".

Читайте также:

Что нужно знать об обличителях коррупции

Согласно нормам законодательства, если работник узнал о случаях злоупотребления властью с целью личного обогащения, вымогательства или получения взяток, то имеет право сообщить об этом в компетентные органы, если такая информация стала известна в связи с его деятельностью. Соответствующие права прописаны в законе "О предотвращении коррупции". Такой человек может обратиться через следующие каналы:

  • через внутренние каналы (к руководителю организации/Единый портал сообщений обличителей/специальные телефонные линии);
  • через регулярные каналы (прокуратура, полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции);
  • через внешние каналы (СМИ, общественные организации, профессиональные союзы).

Таким гражданам гарантируют конфиденциальность и анонимность, психологическую помощь, предоставление информации о результатах рассмотрения и бесплатную помощь юриста.

Также предусмотрено денежное вознаграждение. В 2025 году, если сумма коррупционного преступления превышает 15,14 тыс. грн, то вознаграждение будет равно 10% от этой суммы, однако не более чем три тысячи минимальных зарплат.

Какие гарантии предоставляют обличителям коррупции

Согласно правилам, если гражданин сообщил о факте коррупции, то работодателям запрещается ряд действий в виде:

  • отказа таким лицам в трудоустройстве, заключении или продлении договора;
  • увольнения, принуждения к увольнению;
  • привлечения к дисциплинарной ответственности;
  • перевода или изменения условий труда;
  • отказа в повышении или снижении зарплаты.

Также соответствующие права распространяются на родных обличителей коррупции.

Таким образом, увольнение, снижение зарплаты или привлечение к дисциплинарной ответственности является противоправным.

Обличители в случае нарушения трудовых прав могут обратиться в следующие органы:

  • в первичную профсоюзную организацию;
  • комиссию по трудовым спорам;
  • Госслужбу по вопросам труда;
  • прокуратуру, полицию;
  • органы госвласти или местной власти.

В случае увольнения или перевода на нижеоплачиваемую должность работодатель должен восстановить такого работника на работе и выплатить средний заработок (если нижеоплачиваемая работа, то предоставить разницу заработка) за период вынужденного прогула, однако не более чем за год.

Ранее мы писали, засчитают ли в стаж период дополнительного неоплачиваемого отпуска. Его предоставляют работникам, работа которых связана с вредными и тяжёлыми условиями.

Также рассказывали о нюансах работы по совместительству в 2025 году. Такой труд предусматривает полную и неполную занятость граждан.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
