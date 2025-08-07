Трудовые отношения обличителей коррупции — законны ли увольнение и снижение зарплаты

Трудовые права обличителей коррупции — урезают ли полномочия
В Украине любой человек, который получил достоверную информацию о злоупотреблениях в рамках своей трудовой, профессиональной, хозяйственной деятельности или службы, может стать обличителем коррупции. Известно, какие имеют права такие лица в вопросе трудовых отношений, законны ли увольнения, снижение зарплаты и могут ли привлечь к дисциплинарной ответственности.
Права и гарантии обличителей прописаны в законе "О предотвращении коррупции".
Что нужно знать об обличителях коррупции
Согласно нормам законодательства, если работник узнал о случаях злоупотребления властью с целью личного обогащения, вымогательства или получения взяток, то имеет право сообщить об этом в компетентные органы, если такая информация стала известна в связи с его деятельностью. Соответствующие права прописаны в законе "О предотвращении коррупции". Такой человек может обратиться через следующие каналы:
- через внутренние каналы (к руководителю организации/Единый портал сообщений обличителей/специальные телефонные линии);
- через регулярные каналы (прокуратура, полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований, Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции);
- через внешние каналы (СМИ, общественные организации, профессиональные союзы).
Таким гражданам гарантируют конфиденциальность и анонимность, психологическую помощь, предоставление информации о результатах рассмотрения и бесплатную помощь юриста.
Также предусмотрено денежное вознаграждение. В 2025 году, если сумма коррупционного преступления превышает 15,14 тыс. грн, то вознаграждение будет равно 10% от этой суммы, однако не более чем три тысячи минимальных зарплат.
Какие гарантии предоставляют обличителям коррупции
Согласно правилам, если гражданин сообщил о факте коррупции, то работодателям запрещается ряд действий в виде:
- отказа таким лицам в трудоустройстве, заключении или продлении договора;
- увольнения, принуждения к увольнению;
- привлечения к дисциплинарной ответственности;
- перевода или изменения условий труда;
- отказа в повышении или снижении зарплаты.
Также соответствующие права распространяются на родных обличителей коррупции.
Таким образом, увольнение, снижение зарплаты или привлечение к дисциплинарной ответственности является противоправным.
Обличители в случае нарушения трудовых прав могут обратиться в следующие органы:
- в первичную профсоюзную организацию;
- комиссию по трудовым спорам;
- Госслужбу по вопросам труда;
- прокуратуру, полицию;
- органы госвласти или местной власти.
В случае увольнения или перевода на нижеоплачиваемую должность работодатель должен восстановить такого работника на работе и выплатить средний заработок (если нижеоплачиваемая работа, то предоставить разницу заработка) за период вынужденного прогула, однако не более чем за год.
