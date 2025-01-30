Витрати на війну — скільки коштує Україні відбивати напад Росії

Військовий з мобільної групи ППО. Фото: УНІАН

Впродовж 2024 року на сферу оборони Україна витратила з державного бюджету майже 2,1 трлн грн (51,9 млрд дол.). Тобто, вартість одного дня відбиття повномасштабної агресії з боку РФ становила 5,7 млрд грн (або 142 млн дол.).

Про це пише видання BBC.

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Очікується, що у 2025 році витрати на оборону перевищать тогорічні показники та становитимуть 2,2 трлн грн — це понад чверть ВВП.

"Держбюджет поєднує внутрішні ресурси та підтверджену міжнародну підтримку, що дозволить профінансувати усі заплановані видатки", — розповіли журналістам видання у Мінфіні.

Тож важливим фактором наповнення бюджету та фінансування армії в умовах війни залишається надання фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Як зазначають у відомстві, основною у 2025 році буде програма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Передбачається, що від країн G7 наша держава отримає 50 млрд дол. Партнери повернуть собі виділену суму за рахунок доходів від заморожених російських активів. Цього року в рамках ERA союзники нададуть 22 млрд дол. При цьому Євросоюз та Сполучені Штати Америки вже погодили виділення 3 млрд євро та 1 млрд дол відповідно.

"На сьогодні немає вагомих підстав говорити, що можуть реалізуватися ризики недоотримання запланованого обсягу міжнародної допомоги", — сказав очільник Нацбанку Андрій Пишний.

Таким чином, саме фінансова допомога від союзників допоможе українській владі не лише підтримувати стабільність, а й впроваджувати заходи, спрямовані на підтримку економіки. Водночас, за словами директора Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Дмитра Боярчука, з урахуванням тих коштів, які наша держава має отримати за програмою Ukraine Facility (від ЄС), й в рамках ERO — це 50 млрд дол., можна вважати, що фінансові потреби країни на 2025 рік вирішені.

"Навіть у разі, як щось станеться із якоюсь частиною американської допомоги", — зауважив економіст.

Раніше стало відомо, яким є державний борг України. Так, рівень боргу досяг 92% від ВВП країни у 2024 році.

Також ми розповідали, що у 2025 році збільшиться ресурс місцевих бюджетів. Очікується, що він становитиме 328 мільярдів гривень.