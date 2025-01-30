Расходы на войну — сколько стоит Украине отражать нападение России

Военный из мобильной группы ПВО. Фото: УНИАН

В течение 2024 года на сферу обороны Украина потратила из государственного бюджета почти 2,1 трлн грн (51,9 млрд долл). То есть стоимость одного дня отражения полномасштабной агрессии со стороны РФ составила 5,7 млрд грн (или 142 млн долл).

Об этом пишет издание BBC.

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Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону превысят прошлогодние показатели и составят 2,2 трлн грн — это более четверти ВВП.

"Госбюджет сочетает внутренние ресурсы и подтвержденную международную поддержку, что позволит профинансировать все запланированные расходы", — рассказали журналистам издания в Минфине.

Поэтому важным фактором наполнения бюджета и финансирования армии в условиях войны остается предоставление финансовой помощи от международных партнеров. Как отмечают в ведомстве, основной в 2025 году будет программа Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Предполагается, что от стран G7 наше государство получит 50 млрд долл. Партнеры вернут себе выделенную сумму за счет доходов от замороженных российских активов. В этом году в рамках ERA союзники предоставят 22 млрд долл. При этом Евросоюз и Соединенные Штаты Америки уже согласовали выделение 3 млрд евро и 1 млрд долл. соответственно.

"На сегодня нет веских оснований говорить, что могут реализоваться риски недополучения запланированного объема международной помощи", — сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

Таким образом, именно финансовая помощь от союзников поможет украинской власти не только поддерживать стабильность, но и внедрять меры, направленные на поддержку экономики. В то же время, по словам директора Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрия Боярчука, с учетом тех средств, которые наше государство должно получить по программе Ukraine Facility (от ЕС), и в рамках ERO — это 50 млрд долл, можно считать, что финансовые потребности страны на 2025 год решены.

"Даже в случае, если что-то произойдет с какой-то частью американской помощи", — отметил экономист.

Ранее стало известно, какой государственный долг Украины. Так, уровень долга достиг 92% от ВВП страны в 2024 году.

Также мы рассказывали, что в 2025 году увеличится ресурс местных бюджетов. Ожидается, что он будет составлять 328 миллиардов гривен.