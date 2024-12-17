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Шмигаль сказав, як зростуть ресурси місцевих бюджетів у 2025 році

17 грудня 2024 18:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ресурси місцевих бюджетів у 2025 році — скільки грошей отримають
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Ресурс місцевих бюджетів наступного року має стати більшим. Очікується зростання до 328 мільярдів гривень.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу регіональних і місцевих влад у Львові в вівторок, 17 грудня.

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За словами Шмигаля, ресурс місцевих бюджетів у 2024 році складав 285 мільярдів гривень, наступного року він має зрости до 328 мільярдів.

Прем'єр зазначив, що вже сформовано єдиний портфель інвестиційних проєктів, який станом на сьогодні містить 787 пропозицій.

"На 2025 рік передбачили фінансування в розмірі понад 224 мільярди гривень. Це гроші, що залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів, а також кредитні гроші від міжнародних фінансових організацій", — сказав глава уряду.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив під час заходів до Міжнародного дня боротьби з корупцією. Він заявив, що наразі у фокусі уряду обговорення антикорупційної політики і досягнення останніх років.

Також ми писали, що голова українського уряду зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні. На порядку денному було питання відбудови та реформи.

Денис Шмигаль гроші Україна фінанси бюджет

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