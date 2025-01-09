Скільки складає держборг України на кінець 2024 року

Гроші. Фото: Depositphotos

Сукупний державний борг України, включно з прямою заборгованістю та боргами, гарантованими державою, на кінець 2024 року досягнув 7 трлн грн. Це відповідає 92% ВВП.

Про це повідомляє Forbes Ukraine у своєму аналізі виконання державного бюджету за 2024 рік.

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96% припадає на прямий державний борг, а 4% — на гарантовані державою борги.

У 2023 році державний борг становив 5,5 трлн грн (84% ВВП). Для порівняння, у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення, державний борг був 2,67 трлн грн, або 49% ВВП.

Значні внутрішні та зовнішні запозичення були необхідні для підтримки економіки, армії та соціальних виплат у воєнний період.

Девальвація гривні щодо іноземних валют збільшила вартість боргів, номінованих у доларах, євро та інших валютах, у гривневому еквіваленті.

Потреба у фінансуванні оборонного сектору, відновлення інфраструктури та забезпечення соціальних програм суттєво вплинула на збільшення боргового навантаження.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розповів про закриття ФОПів в Україні. За його словами, причина у детінізації.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада та Кабмін вирішили скоротити бюджет Львова. Він зменшився на майже два мільярди гривень.