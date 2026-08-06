Виплати від Карітас: хто і де отримає фінансову допомогу у 12 300 грн

Три види виплат від Карітас: де українцям надають по 12 300 грн
Влітку 2026 року жителі одного з міст, що зазнає регулярних обстрілів, можуть звернутися за допомогою до місцевого представництва релігійної місії "Карітас-Спес" Римсько-Католицької Церкви в Україні". У рамках програми громадяни, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу.
Про те, кому доступна підтримка, розповідають Новини.LIVE.
Хто і де отримає грошову допомогу від Карітас влітку
За інформацією організації, "Карітас-Спес" приймає заявки на три види виплат у Сумах, де влітку посилились ворожі атаки.
Зокрема, за програмою, громадяни зможуть оформити грошову допомогу у разі отримання поранень через обстріли. Для відповідної виплати потрібно звернутися до лікаря, який має відкрити лікарняний або надати консультаційний висновок щодо поранень упродовж першого дня після події.
З часу отримання травм до моменту реєстрації на виплати має пройти не більш ніж 45 днів. Згідно з правилами, допомога буде надана лише постраждалій людині.
Другий вид фінансової допомоги від "Карітас-Спес" надається у випадку вимушеного виїзду із небезпечних територій. Йдеться про людей, які евакуювались з власних осель за останні 45 днів.
Ще один вид грошової допомоги передбачений для родин у разі втрати когось із рідних внаслідок бойових дій. Для цього необхідно буде надати підтверджуючі документи.
Куди звертатися за допомогою та необхідні документи
Згідно з правилами, передбачається надання допомоги у розмірі 12 300 грн. У разі отримання виплати для важко поранених — потрібно буде надати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- витяг з протоколу Нацполіції з приводу події/ витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань;
- лист непрацездатності або лікарняний про перебування на лікуванні від п'яти днів;
- направлення на лікування з амбулаторної карти (для обстежень після поранення).
У разі втрати одного з членів домогосподарства через бойові дії — вимагатимуть такі документи:
- свідоцтво про смерть;
- довідку про причину смерті;
- витяг з протоколу поліції про подію.
Для отримання виплат тим, хто евакуювався протягом останніх 45 днів, потрібно надати такі документи:
- реєстраційний запис з офіційних центрів евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах;
- списки чи документи від гуманітарних організацій, громадських організацій та волонтерів, які здійснюють евакуацію;
- квитанції чи квитки;
- довідку ВПО до 45 днів (з пропискою у місцях евакуації);
- реєстраційні документи, видані місцевими органами влади;
- документи з підтвердженням місця постійного проживання;
- паспорт та податковий код;
- реквізити банку (рахунок у форматі IBAN).
Щодо оформлення грошової допомоги можна звернутися на гарячу лінію: +38099 555 41 35.
Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у серпні UNICEF надає допомогу для жителів одного з прифронтових регіонів. Програмою підтримки можуть скористатися родини. Долучитися до програми запрошують домогосподарства, де є діти віком до 17 років (включно). Йдеться про оформлення гуманітарної допомоги.
Ще Новини.LIVE писали про, що у серпні БФ "Карітас України" в одній з областей надає підтримку тим, хто був змушений залишити свої оселі. Передбачається надання агрогрантів на сільське господарство для внутрішньо переміщених осіб. Сума виплати становитиме до 37 800 грн. Умовою є надання звітності.