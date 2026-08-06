Выплаты от Каритас: кто и где получит финансовую помощь в размере 12 300 грн

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года жители одного из городов, подвергающегося регулярным обстрелам, могут обратиться за помощью в местное представительство религиозной миссии "Каритас-Спес" Римско-католической церкви в Украине. В рамках программы граждане, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь.

О том, кому доступна такая поддержка, рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где получит денежную помощь от Каритас летом

По информации организации, "Каритас-Спес" принимает заявки на три вида выплат в Сумах, где летом усилились вражеские атаки.

В частности, в рамках программы граждане смогут оформить денежную помощь в случае получения ранений в результате обстрелов. Для получения соответствующей выплаты необходимо обратиться к врачу, который должен выписать больничный лист или предоставить консультативное заключение о ранениях в течение первого дня после происшествия.

С момента получения травм до момента регистрации на выплаты должно пройти не более 45 дней. Согласно правилам, помощь будет предоставлена только пострадавшему человеку.

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Второй вид финансовой помощи от "Каритас-Спес" предоставляется в случае вынужденного выезда из опасных территорий. Речь идет о людях, которые эвакуировались из своих домов за последние 45 дней.

Еще один вид денежной помощи предусмотрен для семей в случае потери кого-либо из родных в результате боевых действий. Для этого необходимо будет предоставить подтверждающие документы.

Куда обращаться за помощью и какие документы необходимы

Согласно правилам, предусмотрено предоставление помощи в размере 12 300 грн. При получении выплаты для тяжелораненых — необходимо будет предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

выписку из протокола Нацполиции о происшествии/выписку из единого реестра досудебных расследований;

лист нетрудоспособности или больничный лист о пребывании на лечении сроком от пяти дней;

направление на лечение из амбулаторной карты (для обследований после ранения).

В случае гибели одного из членов домохозяйства в результате боевых действий — потребуются следующие документы:

свидетельство о смерти;

справка о причине смерти;

выписка из полицейского протокола о происшествии.

Для получения выплат тем, кто эвакуировался в течение последних 45 дней, необходимо предоставить следующие документы:

регистрационную запись из официальных центров эвакуации/транзита, мест сбора/коллективных центров;

списки или документы от гуманитарных организаций, общественных организаций и волонтеров, осуществляющих эвакуацию;

квитанции или билеты;

справку ВПЛ сроком до 45 дней (с пропиской в местах эвакуации);

регистрационные документы, выданные местными органами власти;

документы, подтверждающие место постоянного проживания;

паспорт и налоговый код;

реквизиты банка (счет в формате IBAN).

По вопросам оформления денежной помощи можно обратиться на горячую линию: +38099 555 41 35.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в августе ЮНИСЕФ оказывает помощь жителям одного из прифронтовых регионов. Программой поддержки могут воспользоваться семьи. Принять участие в программе приглашаются домохозяйства, в которых есть дети в возрасте до 17 лет (включительно). Речь идет об оформлении гуманитарной помощи.

Также Новини.LIVE писали о том, что в августе БФ "Каритас Украины" в одной из областей оказывает поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Предусматривается предоставление агрогрантов на сельское хозяйство для внутренне перемещенных лиц. Сумма выплаты составит до 37 800 грн. Условием является предоставление отчетности.