Виплати для родин з дітьми: хто і де отримає допомогу від 24 000 до 40 000 грн

Жінка з підлітком, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Представництво благодійного фонду "Карітас України" в одному з міст запрошує вразливих українських дітей та їхніх родин до участі у проєкті з надання грошової допомоги. У рамках проєкту громадяни зможуть отримати від 24 000 до 40 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду.

Хто і де зможе отримати допомогу до 40 000 грн

Як зазначається, йдеться про реалізацію проєкту "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2" у місті Кропивницький.

У рамках проєкту громадяни зможуть отримати:

фінансові гранти до 24 000 грн на професійне навчання або перекваліфікацію;

фінансові гранти до 40 000 грн на власну справу, мікробізнес чи діяльність, що приносить дохід.

Такою можливістю можна скористатися, якщо родина належить до однієї з категорій вразливості:

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Внутрішньо переміщені особи; Багатодітні родини; Люди з інвалідністю; Родичі, які виховують дітей, що залишились без батьківського піклування через війну; Родини з дітьми з особливими освітніми потребами; Самотні батьки; Безробітні (крім пенсіонерів); Родини військових; Рідні ветеранів.

"Карітас-Кропивницький запрошує до участі у проєкті "Зміцнюємо Україну зараз. Підтримка освіти та засобів до існування для вразливих українських дітей та їхніх родин. Фаза 2"... Іноді одна можливість змінює життя всієї родини. Не залишайтеся наодинці зі своїми труднощами — дозвольте собі отримати підтримку та зробити крок до стабільного майбутнього", — йдеться у повідомленні.

Які правила подання заявки на гранти

Згідно з умовами проєкту "Карітас-Кропивницький", до участі запрошують родини, які потребують підтримки та готові зробити крок до нових можливостей. Проєкт доступний для батьків, діти яких навчаються в таких закладах міста:

комунальний заклад "Олександрівський ліцей №2";

Богданівський ліцей імені І.Г. Ткаченка;

ліцей "Крила України";

комунальний заклад "Класична гімназія Кропивницької міської ради";

Суботцівський ліцей.

Якщо родина належить до однієї з категорій вразливості і бажає взяти участь у проєкті, то її представник має попередньо зареєструватися, заповнивши спеціальну форму.

Проєкт реалізують у співпраці з БФ "Карітас України" за фінансової підтримки Карітас Австрії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Полтавській області відкрилась реєстрація у проєкті, що реалізує Карітас України. Йдеться про можливість отримати грошовудопомогу на тверде пічне побутове паливо на опалювальний період 2026-2027. Оформити виплати зможуть українці, які залишили свої оселі через війну та належать до вразливих груп, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що влітку 2026 року у двох містах України триває реєстрація на фінпідтримку за проєктом IMPACT, що реалізують завдяки гуманітарному фонду UHF. Отримати виплати зможуть громадяни, які залишили свої оселі через війну. Зокрема, якщо самостійно евакуювались за останні 45 днів.