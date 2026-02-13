Українцям з 1 березня підвищать пенсії — як зміняться суми виплат

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Вже з 1 березня в Україні перерахують пенсії. Робота над підрахунками та розробкою нормативного акта для індексації виплат вже закінчується.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю "Українському Радіо", пишуть Новини.LIVE.

На скільки зростуть пенсії українців

За словами Улютіна, пенсії українцям проіндексують на 12,1% (тобто, якщо людина отримувала, наприклад, 4 000 грн, то її пенсія становитиме 4 484 грн — ред.).

"Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", — зазначив він.

Посадовець додав, що наразі Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України завершує підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок.

Який прожитковий мінімум в Україні

Як вже пояснювали Новини.LIVE, прожитковий мінімум — це вартісна оцінка так званого базового споживчого кошика. Йдеться про мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які забезпечують нормальне функціонування організму людини та її повсякденну життєдіяльність.

Наприкінці 2021 року загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 393 гривні. За п’ять років він зріс майже на тисячу гривень — до 3 209 грн.

У 2026 році встановлено такі показники:

у середньому на одну особу — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Цей показник використовується під час розрахунку аліментів, лікарняних, страхових виплат, податкових пільг, різних видів державної допомоги, а також штрафів, сума яких часто визначається у прив’язці до прожиткового мінімуму.

