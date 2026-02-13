Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії українців зростуть — на скільки вищими будуть виплати з 1 березня

Пенсії українців зростуть — на скільки вищими будуть виплати з 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 11:24
Українцям з 1 березня підвищать пенсії — як зміняться суми виплат
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Вже з 1 березня в Україні перерахують пенсії. Робота над підрахунками та розробкою нормативного акта для індексації виплат вже закінчується.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю "Українському Радіо", пишуть Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

На скільки зростуть пенсії українців

За словами Улютіна, пенсії українцям проіндексують на 12,1% (тобто, якщо людина отримувала, наприклад, 4 000 грн, то її пенсія становитиме 4 484 грн — ред.).

"Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", — зазначив він. 

Посадовець додав, що наразі Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України завершує підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок.

Який прожитковий мінімум в Україні

Як вже пояснювали Новини.LIVE, прожитковий мінімум — це вартісна оцінка так званого базового споживчого кошика. Йдеться про мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, які забезпечують нормальне функціонування організму людини та її повсякденну життєдіяльність.

Наприкінці 2021 року загальний показник прожиткового мінімуму становив 2 393 гривні. За п’ять років він зріс майже на тисячу гривень — до 3 209 грн.

У 2026 році встановлено такі показники:

  • у середньому на одну особу — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Цей показник використовується під час розрахунку аліментів, лікарняних, страхових виплат, податкових пільг, різних видів державної допомоги, а також штрафів, сума яких часто визначається у прив’язці до прожиткового мінімуму.

Раніше ми розповідали, коли в Україні запрацює пенсійна реформа, яка зокрема передбачає підвищення мінімальної пенсії до 6 000 грн.

Також дізнавайтеся, чому деяким пенсіонерам призупинили виплати та як їх відновити. 

виплати пенсії Мінсоцполітики пенсіонери соцвиплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації