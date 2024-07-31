Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Три фінансові зміни в Україні з 1 серпня — що важливо знати arrow

Три фінансові зміни в Україні з 1 серпня — що важливо знати

31 липня 2024 08:43
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансові зміни у серпні — що запровадять нового для українців
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 серпня 2024 року в Україні очікується кілька змін, що стосуються особистих фінансів. Йдеться про заміну старих банкнот у 500 гривень на нові, доплати до Дня Незалежності та появу жіночих купе в поїздах  "Укрзалізниці" для подорожей на ще низці напрямків.

Про це повідомляється на офіційних держпорталах Національного банку, уряду та Укрзалізниці.

Читайте також:

Заміна старих грошей

Днями у Національному банку заявили про намір вилучити з обігу старих купюр номіналом 500 гривень, що були випущені у період з 2003 до 2007 року. Очікується, що з серпня і надалі поступово відповідні банкноти будуть замінювати у банках на сучасні зразки, випуск яких стартував у 2014 році.

При цьому громадянам дозволяється без обмежень користуватися старими купюрами. Спеціально їх обмінювати не потрібно.

Варто зауважити, що за даними НБУ, саме банкноти у 500 гривень найчастіше фальсифікують шахраї.

Доплати до Дня Незалежності

Частині українців у новому місяці доплатять до Дня Незалежності державну допомогу. Виплати отримають ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій (УБД), члени родин загиблих, пенсіонери з інвалідністю та інші.

Зокрема, пенсіонери отримають доплату автоматично як надбавку до щомісячної пенсії. Іншим громадянам треба написати заяву та подати в Пенсійний фонд дистанційно чи особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року.

Розміри разової виплати від держави коливаються від 450 до 3 100 грн.

Нові можливості від Укрзалізниці

Також українкам "Укрзалізниця" надасть жіночі купе на нових рейсах далекого сполучення. З 1 серпня ще у чотирьох потягах з'явиться можливість замовити жіночі купе. Йдеться про такі рейси далекого сполучення:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ — Рахів.

Коштує білет на жіноче купе, як і у звичайному купейному вагоні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".

НБУ Укрзалізниця виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом