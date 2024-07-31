Фінансові зміни у серпні — що запровадять нового для українців

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 серпня 2024 року в Україні очікується кілька змін, що стосуються особистих фінансів. Йдеться про заміну старих банкнот у 500 гривень на нові, доплати до Дня Незалежності та появу жіночих купе в поїздах "Укрзалізниці" для подорожей на ще низці напрямків.

Про це повідомляється на офіційних держпорталах Національного банку, уряду та Укрзалізниці.

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Заміна старих грошей

Днями у Національному банку заявили про намір вилучити з обігу старих купюр номіналом 500 гривень, що були випущені у період з 2003 до 2007 року. Очікується, що з серпня і надалі поступово відповідні банкноти будуть замінювати у банках на сучасні зразки, випуск яких стартував у 2014 році.

При цьому громадянам дозволяється без обмежень користуватися старими купюрами. Спеціально їх обмінювати не потрібно.

Варто зауважити, що за даними НБУ, саме банкноти у 500 гривень найчастіше фальсифікують шахраї.

Доплати до Дня Незалежності

Частині українців у новому місяці доплатять до Дня Незалежності державну допомогу. Виплати отримають ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій (УБД), члени родин загиблих, пенсіонери з інвалідністю та інші.

Зокрема, пенсіонери отримають доплату автоматично як надбавку до щомісячної пенсії. Іншим громадянам треба написати заяву та подати в Пенсійний фонд дистанційно чи особисто до 1 серпня або до 1 жовтня 2024 року.

Розміри разової виплати від держави коливаються від 450 до 3 100 грн.

Нові можливості від Укрзалізниці

Також українкам "Укрзалізниця" надасть жіночі купе на нових рейсах далекого сполучення. З 1 серпня ще у чотирьох потягах з'явиться можливість замовити жіночі купе. Йдеться про такі рейси далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ;

№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Коштує білет на жіноче купе, як і у звичайному купейному вагоні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики повідомили про можливість отримання одноразової грошової допомоги від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) для родин з дітьми, які постраждали від російської атаки 8 липня. Максимально можна отримати 54 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні маломобільним громадянам соціальна допомога стане доступнішою. Знаходити безбар'єрні локації можна буде за допомогою нового цифрового сервісу — "Доступно!".