Финансовые изменения в августе — что введут нового для украинцев

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 августа 2024 года в Украине ожидается несколько изменений, касающихся личных финансов. Речь идет о замене старых банкнот в 500 гривен на новые, доплатах ко Дню Независимости и появлении женских купе в поездах "Укрзализныци" для путешествий на еще ряде направлений.

Об этом сообщается на официальных госпорталах Национального банка, правительства и Укрзализныци.

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Замена старых денег

На днях в Национальном банке заявили о намерении изъять из оборота старых купюр номиналом 500 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 год. Ожидается, что с августа и дальше постепенно соответствующие банкноты будут заменять в банках современными образцами, выпуск которых стартовал в 2014 году.

При этом гражданам разрешается без ограничения пользоваться старыми купюрами. Специально их обменивать не нужно.

Следует заметить, что по данным НБУ, именно банкноты в 500 гривен чаще всего фальсифицируют мошенники.

Доплаты ко Дню Независимости

Части украинцев в новом месяце доплатят ко Дню Независимости государственную помощь. Выплаты получат ветераны российско-украинской войны и Революции Достоинства, участники боевых действий (УБД), члены семей погибших, пенсионеры с инвалидностью и другие.

В частности, пенсионеры получат доплату автоматически в качестве прибавки к ежемесячной пенсии. Другим гражданам следует написать заявление и подать в Пенсионный фонд дистанционно или лично до 1 августа или до 1 октября 2024 года.

Размеры разовой выплаты от государства колеблются от 450 до 3100 грн.

Новые возможности от Укрзализныци

Также украинкам "Укрзализныця" предоставит женские купе на новых рейсах дальнего сообщения. С 1 августа еще в четырех поездах появится возможность заказать женское купе. Речь идет о таких рейсах дальнего сообщения:

№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов.

Стоит билет на женское купе, как и в обычном купейном вагоне.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики сообщили о возможности получения единовременного денежного пособия от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для семей с детьми, пострадавшими от российской атаки 8 июля. Максимально можно получить 54 тысячи гривен.

Также мы писали, что в Украине маломобильным гражданам социальная помощь станет доступнее. Находить безбарьерные локации можно будет с помощью нового цифрового сервиса — "Доступно!".