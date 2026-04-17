Студентський квиток в Україні: на які послуги надаються знижки

Студенти, гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Для багатьох українців роки, проведені у коледжах чи університетах, асоціюються з найкращими періодами у житті. Це пов’язано з тим, що студенти отримують багато привілеїв та знижок. Завдяки цьому вони можуть економити гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал з фінансової грамотності "Гаразд" .

Детальніше про знижки для студентів

У 2026 році студенти, які вчаться на денній формі, за проїзд у громадському транспорті платять на 50% менше. Знижка поширюється на:

наземний транспорт — автобуси, тролейбуси, трамваї;

метро.

Які пільги надає молоді студентський квиток.

При цьому економити на поїздках можна лише у комунальному транспорті. Також для студентів передбачені знижки на подорожі. Наприклад, Укрзалізниця надає знижка у 50%:

на квитки у загальні та плацкартні вагони;

у вагони 2 — 3 класів;

на міжміські та приміські поїзди.

Якими ще привілеями можуть користуватися студенти

Якщо є студентський квиток, то можна не переплачувати за відвідини культурних та розважальних закладів. Так, знижки для молоді діють у театрах, музеях, кінотеатрах, галереях тощо. Окрім цього, значні знижки студентам можуть надавати стрімінгові платформи, серед яких YouTube. Наприклад, платна підписка "Преміум індивідуальний" зараз можна купити за 99 гривень, та для студентів ціна становить 59 гривень. Ще у деяких закладах студентам надають знижки на їжу та напої, а спортклуби пропонують молодим українцям спеціальні пропозиції тренувань та відновлень.

Як повідомляли Новини.LIVE, в українських студентів будуть підвищені стипендії. Так, з 1 вересня поточного року розмір академічних стипендій становити 4000 гривень — удвічі більше, ніж торік. До того ж держава забезпечуватиме виплатами студентів не тільки у комунальних, а й у приватних закладах вищої освіти.

Ще Новини.LIVE писали про нову грошову допомогу у 1500 гривень. Гроші нараховуватимуть у квітня. На виплати можуть розраховувати люди похилого віку, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, ВПО, багатодітні родини та одинокі батьки, отримувачі базових соцвиплат.