Одноразова допомога у 1500 гривень: у ПФУ назвали нюанси з виплатами

Гроші лежать на столі.

З 6 квітня українцям почали виплачувати одноразову грошову допомогу у розмірі 1500 гривень. Фінансову підтримку, зокрема, нарахують пенсіонерам. Деяким громадянам ці гроші надійдуть окремо від пенсії на банківські рахунки, тоді як іншим цю виплату нарахують разом із пенсією.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Хто отримає 1500 гривень і пенсію разом

Якщо пенсіонер отримує пенсію у відділеннях пошти, то одноразова допомога у 1500 гривень надійде людині у квітні — коли розпочнуться пенсійні виплати.

"Сума 1500 грн, що надійшла пенсіонеру від Пенсійного фонду України на рахунок в банку, є одноразовою доплатою. Пенсія за квітень місяць надійде на поточний рахунок у визначену для її виплати дату", — пояснили у ПФУ.

Щодо людей, які претендують як на грошову доплату (пенсіонери), так і на соціальні допомоги, то 1500 гривень їм нарахують за однією з підстав.

Що ще варто знати

Нагадаємо, по 1500 гривень у квітні отримають, як очікується, близько 13 мільйонів українців. Йдеться про:

людей похилого віку;

людей з інвалідністю;

малозабезпечені сім’ї;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

багатодітні родини та одинокі батьки;

отримувачів базових соціальних виплат.

За попередніми даними, ПФУ вже провів виплати для понад 9 мільйона пенсіонерів.

Як писали Новини.LIVE, як отримати 1500 гривень одноразової допомоги на Укрпошті. Так, гроші гроші принесе листоноша, або ви можете забрати їх у відділенні. Жодних додаткових документів для цього не потрібно.