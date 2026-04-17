Студенческий билет в Украине: на какие услуги предоставляются скидки

Для многих украинцев годы, проведенные в колледжах или университетах, ассоциируются с лучшими периодами в жизни. Это связано с тем, что студенты получают много привилегий и скидок. Благодаря этому они могут экономить деньги.

Подробнее о скидках для студентов

В 2026 году студенты, которые учатся на дневной форме, за проезд в общественном транспорте платят на 50% меньше. Скидка распространяется на:

наземный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи;

метро.

При этом экономить на поездках можно только в коммунальном транспорте.Также для студентов предусмотрены скидки на путешествия. Например,Укрзализныця предоставляет скидку в 50%:

на билеты в общие и плацкартные вагоны;

в вагоны 2 — 3 классов;

на междугородние и пригородные поезда.

Какими еще привилегиями могут пользоваться студенты

Если есть студенческий билет, то можно не переплачивать за посещение культурных и развлекательных заведений. Так, скидки для молодежи действуют в театрах, музеях, кинотеатрах, галереях и так далее. Кроме этого, значительные скидки студентам могут предоставлять стриминговые платформы, среди которых YouTube. Например, платная подписка "Премиум индивидуальный" сейчас можно купить за 99 гривен, но для студентов цена составляет 59 гривен.

Еще в некоторых заведениях студентам предоставляют скидки на еду и напитки, а спортклубы предлагают молодым украинцам специальные предложения тренировок и восстановлений.

Как сообщали Новини.LIVE, у украинских студентов будут повышены стипендии. Так, с 1 сентября текущего года размер академических стипендий составит 4000 гривен - вдвое больше, чем в прошлом году. К тому же государство будет обеспечивать выплатами студентов не только в коммунальных, но и в частных учреждениях высшего образования.

