Чи безпечно отримувати тисячу гривень допомоги на зиму — адвокат вказав на важливий нюанс

В Україні до 24 грудня 2026 року триватиме реєстрація на виплату грошової допомоги в 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка". Гроші отримають усі українці, які залишаються в країні, однак громадянам потрібно знати важливий нюанс про виплату цієї допомоги.

Про це розповів на своєму Youtube-каналі адвокат Ростислав Кравець.

"Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек"

Як пояснив адвокат, як і торік, громадяни, які вирішать отримати держдопомогу, мають відкрити окрему картку "Національний кешбек" — це можна зробити через Дію або у додатку свого банку. У цьому, за словами Ростислава Кравця, й полягає основна проблема.

"Єдине питання полягає у тому, що коли ви відкриваєте таку картку, то погоджуєтеся з великою кількістю безальтернативних дій. Надалі банки, наприклад, зможуть змінювати відсоткову ставку, як відбувалося торік", — розповів чоловік.

Що робити українцям

По-перше, адвокат радить дуже уважно читати умови відкриття картки "Національний кешбек"та звертати увагу на:

що саме банки від вас вимагають;

що саме ви маєте підтвердити.

По-друге, оскільки в Україні наразі не існує захисту персональних даних, то невідомо, як ті ж банки захищають та обмінюються інформацією. Зважаючи на це, людям варто подумати, чи не краще буде не оформлювати 1 тисячу гривень допомоги, а залишити їх у держбюджеті.

"Ці гроші можуть піти на підтримку ЗСУ, на виплати військовим, сім'ям загиблих", — пояснив Ростислав Кравець.

Про що ще мають знати українці

Нагадаємо, що громадяни, які отримуватимуть тисячу гривень у відділеннях Укрпошти, зможуть витратити допомогу на:

оплату комунальних послуг;

благодійні внески на підтримку ЗСУ;

оформлення передплати на газети та журнали;

оплату поштових відправлень і послуг;

українські товари у відділеннях Укрпошти.

Водночас якщо гроші прийдуть на картку, то розрахуватися нею можна в аптеках, у супермаркетах та продуктових магазинах, у магазинах друкованої продукції й так далі.

