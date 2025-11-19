Відео
Відео

Тисяча від держави — українців попередили про важливий нюанс

Дата публікації: 19 листопада 2025 21:59
Оновлено: 22:06
Чи безпечно отримувати тисячу гривень допомоги на зиму — адвокат вказав на важливий нюанс
Людина з банківською карткою у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні до 24 грудня 2026 року триватиме реєстрація на виплату грошової допомоги в 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка". Гроші отримають усі українці, які залишаються в країні, однак громадянам потрібно знати важливий нюанс про виплату цієї допомоги.

Про це розповів на своєму Youtube-каналі адвокат Ростислав Кравець.

"Зимова підтримка" на картку "Національний кешбек"

Як пояснив адвокат, як і торік, громадяни, які вирішать отримати держдопомогу, мають відкрити окрему картку "Національний кешбек" — це можна зробити через Дію або у додатку свого банку. У цьому, за словами Ростислава Кравця, й полягає основна проблема.

"Єдине питання полягає у тому, що коли ви відкриваєте таку картку, то погоджуєтеся з великою кількістю безальтернативних дій. Надалі банки, наприклад, зможуть змінювати відсоткову ставку, як відбувалося торік", — розповів чоловік. 

Що робити українцям

По-перше, адвокат радить дуже уважно читати умови відкриття картки "Національний кешбек"та звертати увагу на:

  • що саме банки від вас вимагають;
  • що саме ви маєте підтвердити.

По-друге, оскільки в Україні наразі не існує захисту персональних даних, то невідомо, як ті ж банки захищають та обмінюються інформацією. Зважаючи на це, людям варто подумати, чи не краще буде не оформлювати 1 тисячу гривень допомоги, а залишити їх у держбюджеті.

"Ці гроші можуть піти на підтримку ЗСУ, на виплати військовим, сім'ям загиблих", — пояснив Ростислав Кравець. 

Про що ще мають знати українці

Нагадаємо, що громадяни, які отримуватимуть тисячу гривень у відділеннях Укрпошти, зможуть витратити допомогу на:

  • оплату комунальних послуг;
  • благодійні внески на підтримку ЗСУ;
  • оформлення передплати на газети та журнали;
  • оплату поштових відправлень і послуг;
  • українські товари у відділеннях Укрпошти.

Водночас якщо гроші прийдуть на картку, то розрахуватися нею можна в аптеках, у супермаркетах та продуктових магазинах, у магазинах друкованої продукції й так далі. 

Раніше ми розповідали, що реєстрація на виплати за програмою "Зимова підтримка" почалася 15 листопада. Однак гроші українцям нараховують не одразу. Також ми писали, що UNHCR Ukraine надасть фінансову допомогу жителям одного з українських міст. Розмір виплат становитиме майже 11 тис. грн.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
