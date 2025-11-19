Безопасно ли получать тысячу гривен помощи на зиму — адвокат указал на важный нюанс

Человек с банковской карточкой в руке. Фото: Новини.LIVE

В Украине до 24 декабря 2026 года продлится регистрация на выплату денежной помощи в 1 тысячу гривен по программе "Зимняя поддержка". Деньги получат все украинцы, которые остаются в стране, однако гражданам нужно знать важный нюанс о выплате этой помощи.

Об этом рассказал на своем Youtube-канале адвокат Ростислав Кравец.

"Зимняя поддержка" на карточку "Национальный кэшбек"

Как пояснил адвокат, как и в прошлом году, граждане, которые решат получить госпомощь, должны открыть отдельную карточку "Национальный кэшбек" — это можно сделать через Дію или в приложении своего банка. В этом, по словам Ростислава Кравца, и заключается основная проблема.

"Единственный вопрос заключается в том, что когда вы открываете такую карту, то соглашаетесь с большим количеством безальтернативных действий. В дальнейшем банки, например, смогут менять процентную ставку, как происходило в прошлом году", — рассказал мужчина.

Что делать украинцам

Во-первых, адвокат советует очень внимательно читать условия открытия карты "Национальный кэшбек" и обращать внимание на:

что именно банки от вас требуют;

что именно вы должны подтвердить.

Во-вторых, поскольку в Украине пока не существует защиты персональных данных, то неизвестно, как те же банки защищают и обмениваются информацией. Учитывая это, людям стоит подумать, не лучше ли будет не оформлять 1 тысячу гривен помощи, а оставить их в госбюджете.

"Эти деньги могут пойти на поддержку ВСУ, на выплаты военным, семьям погибших", — пояснил Ростислав Кравец.

О чем еще должны знать украинцы

Напомним, что граждане, которые будут получать тысячу гривен в отделениях Укрпошты, смогут потратить помощь на:

оплату коммунальных услуг;

благотворительные взносы на поддержку ВСУ;

оформление подписки на газеты и журналы;

оплату почтовых отправлений и услуг;

украинские товары в отделениях Укрпошты.

При этом если деньги придут на карту, то рассчитаться ею можно в аптеках, в супермаркетах и продуктовых магазинах, в магазинах печатной продукции и так далее.

Ранее мы рассказывали, что регистрация на выплаты по программе "Зимняя поддержка" началась 15 ноября. Однако деньги украинцам начисляют не сразу. Также мы писали, что UNHCR Ukraine окажет финансовую помощь жителям одного из украинских городов. Размер выплат составит почти 11 тыс. грн.