Україна
Грошова допомога від UNHCR в 11 тис. грн — де запрацює програма

Грошова допомога від UNHCR в 11 тис. грн — де запрацює програма

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:02
Виплати UNHCR у листопаді — в якому з міст відкриють реєстрацію на фіндопомогу
Люди похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

З 24 листопада жителі одного з українських міст зможуть подати заявки на оформлення грошової допомоги від UNHCR Ukraine у розмірі майже 11 тис. грн на кожного члена родини. Виплати від організації, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, розраховані на тримісячний період.

Про це йдеться в повідомленні, що поширив пресцентр UNHCR Ukraine у Telegram.

Читайте також:

Кому буде доступна допомога у листопаді

За оприлюдненою інформацією, міжнародна організація має намір надати допомогу громадянам у місті Суми, що межує з країною агресоркою та потерпає від обстрілів. Зокрема, з понеділка, 24 вересня, на фіндопомогу зможуть записатися громадяни з одним із таких юридичних статусів:

  1. Статус внутрішнього переселенця з терміном переміщення максимально шість місяців по регіонах країни (є документ з підтвердженням). Заявники не повинні бути включені в програми фіндопомоги від інших організацій щонайменше останні три місяці;
  2. Статус біженця, що повернувся з-за кордону на колишню адресу після виїзду у зв'язку з воєнними діями (є документ, де підтверджується факт виїзду). Претенденти не повинні мати допомоги від інших фондів щонайменше три попередні місяці.

Потрібно, щоб доходи домогосподарств, які хочуть отримати фіндопомогу, не перевищували суму у 5,4 тис. грн (у розрахунку на одного громадянина в сім'ї), та мали хоча б одну із таких категорій вразливості:

  • родину очолює самотній батько чи матір, де є неповнолітні діти, а також громадяни старшого віку від 55 років;
  • домогосподарство очолює один/кілька самотніх громадян старшого віку від 55 років, чи виховують неповнолітніх дітей;
  • родина має одну/кілька осіб з групою інвалідності, хронічними хворобами з медичним висновком.

Як оформити грошову допомогу та її розмір

Як зазначається, реєстрація на фінансову допомогу з наступного тижня стане можлива за попереднім записом. Жителі м. Суми можуть зателефонувати для подачі заявки за номером пункту збору даних: 063 182 68 38.

"Реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН, у місті Суми, за адресою вул. Революції Гідності, 15, здійснюється виключно за попереднім записом в чергу на прийом. Прийом за живою чергою відбуватись не буде", — йдеться у повідомленні.

Після запису необхідно буде очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на фіндопомогу. Громадянам у телефонному режимі призначать день та час, коли необхідно буде прийти на індивідуальний прийом.

Розмір допомоги для кожного члена родини буде становити 10,8 тис. грн (надійде як один транш за три місяці).

Раніше ми писали, що підприємцям, що постраждали від війни, доступна допомога за програмою, що реалізують за фінансової підтримки Британії. Зокрема, громадянам обіцяють надати від 1 тис. доларів. 

Ще розповідали, що в одному з регіонів громадянам старшого віку передбачена разова фіндопомога. Йдеться про виплату 10 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
