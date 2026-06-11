Тимчасова допомога дітям, батьки яких не платять аліменти: на яких умовах надаються виплати

Тимчасова фіндопомога на дитину: як оформити і скільки виплачують у червні
Діти в Україні, яким один із батьків не виплачує аліменти після розлучення, забезпечуються додатковою фіндопомогою від держави. Виплати є тимчасовими. Їх призначають неповнолітнім.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну України "Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме".
Як і де оформити виплати
Реєстрація відбувається на підставі таких документів, як:
- копії свідоцтва про народження дитини;
- декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги;
- довідки про доходи в разі зазначення в декларації доходів, відомості про які відсутні в державних реєстрах.
Також від матері або батька можуть вимагати:
- заяву в довільній формі з відомості для ідентифікації того з батьків, який має виплачувати аліменти;
- копію рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;
- довідку про кримінальне провадження щодо одного з батьків або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його недієздатним, а також про проходження строкової військової служби;
- повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
Оформити допомогу можна у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ), онлайн на веб-порталі електронних послуг ПФУ, у мобільному застосунку ПФУ або в Дії. Також заяву з усіма необхідними документами можна відправити на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.
Сума тимчасової допомоги замість аліментів
У 2026 році фіндопомога залежить від майнового стану сім'ї, в якій виховується дитина. Розмір виплат — це різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги:
- для дітей до 6 років — 2563 гривень;
- для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.
Важливо, що розмір допомоги не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
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