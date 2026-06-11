Тимчасова допомога дітям, батьки яких не платять аліменти: на яких умовах надаються виплати

ДІвчинка в ігровій кімнаті, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Діти в Україні, яким один із батьків не виплачує аліменти після розлучення, забезпечуються додатковою фіндопомогою від держави. Виплати є тимчасовими. Їх призначають неповнолітнім.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну України "Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме".

Як і де оформити виплати

Реєстрація відбувається на підставі таких документів, як:

копії свідоцтва про народження дитини;

декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги;

довідки про доходи в разі зазначення в декларації доходів, відомості про які відсутні в державних реєстрах.

Також від матері або батька можуть вимагати:

заяву в довільній формі з відомості для ідентифікації того з батьків, який має виплачувати аліменти;

копію рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;

довідку про кримінальне провадження щодо одного з батьків або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його недієздатним, а також про проходження строкової військової служби;

повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

Оформити допомогу можна у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ), онлайн на веб-порталі електронних послуг ПФУ, у мобільному застосунку ПФУ або в Дії. Також заяву з усіма необхідними документами можна відправити на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

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У 2026 році фіндопомога залежить від майнового стану сім'ї, в якій виховується дитина. Розмір виплат — це різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір допомоги:

для дітей до 6 років — 2563 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 гривень.

Важливо, що розмір допомоги не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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