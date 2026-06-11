Временная помощь детям, родители которых не платят алименты: на каких условиях предоставляются выплаты

Девочка в игровой комнате, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Дети в Украине, которым один из родителей не выплачивает алименты после развода, получают дополнительную финансовую помощь от государства. Выплаты носят временный характер. Их назначают несовершеннолетним.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина Украины "Об утверждении Порядка назначения и выплаты временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания которых неизвестно".

Как и где оформить выплаты

Регистрация происходит на основании таких документов, как:

копии свидетельства о рождении ребенка;

декларации о доходах и имущественном положении людей, обратившихся за назначением помощи;

справки о доходах в случае указания в декларации доходов, сведения о которых отсутствуют в государственных реестрах.

Также от матери или отца могут потребовать:

заявление в произвольной форме с информацией для идентификации того из родителей, который должен выплачивать алименты;

копию решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка;

справку об уголовном производстве в отношении одного из родителей или о его пребывании на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его недееспособным, а также о прохождении срочной военной службы;

уведомление органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.

Оформить помощь можно в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ), онлайн на веб-портале электронных услуг ПФУ, в мобильном приложении ПФУ или в Дії. Также заявление со всеми необходимыми документами можно отправить по адресу территориального управления Пенсионного фонда Украины.

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В 2026 году финансовая помощь зависит от имущественного положения семьи, в которой воспитывается ребенок. Размер выплат — это разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Максимальный размер помощи:

для детей до 6 лет — 2563 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 гривен.

Важно, что размер помощи не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что населению предоставляется дополнительная помощь для оплаты коммунальных услуг. Выплаты полагаются людям с инвалидностью I–II групп, а также детям с инвалидностью, в частности с ДЦП. Помощь предоставляется ежемесячно в размере до 960 гривен.

Еще Новини.LIVE писали о новых выплатах для некоторых категорий граждан. Помощь ввели, в частности, для ветеранов и людей с инвалидностью. Деньги планируют выплатить до 24 августа 2026 года.