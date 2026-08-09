Шахраї придумали новий привід для крадіжки грошей: що не можна робити з SIM-карткою

Жінка розмовляє по телефону, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці ризикують втратити не лише гроші, а й доступ до банківських рахунків через звичайний телефонний дзвінок. Шахраї вигадали нову схему і видають себе за працівників мобільних операторів. Під приводом "оновлення" чи "заміни" SIM-картки вони виманюють SMS-коди. Отримавши контроль над номером, зловмисники можуть дістатися до банківських акаунтів, викрасти заощадження та навіть оформити на людину онлайн-кредити.

Як не стати жертвою злочинців, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Житомирській області.

Як починається обман

У подібну схему потрапила 53-річна жителька Звягельського району Житомирської області. Їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею мобільного оператора.

Телефонній співрозмовниці вдалося переконати потерпілу, що її SIM-картка нібито застаріла і потребує термінового цифрового оновлення. Для цього шахрайка попросила назвати код із SMS, який щойно надійшов на телефон. Жінка продиктувала цифри — і таким чином передала зловмисникам ключ до свого номера.

Невдовзі SIM-картка перестала працювати, а разом із мобільним зв’язком потерпіла втратила контроль над номером.

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Чому не можна диктувати код

Втрата зв’язку в такій ситуації може бути сигналом, що номер уже перевипустили на іншу SIM-картку. Коли шахраї отримують контроль над фінансовим номером, вони можуть намагатися відновити доступ до банківських акаунтів та інших сервісів, прив’язаних до телефону.

Кіберполіція попереджає, що внаслідок такої схеми зловмисники можуть викрадати гроші, оформлювати онлайн-кредити та отримувати доступ до електронних акаунтів. У випадку на Житомирщині наслідки виявилися особливо неприємними. Шахраї не тільки перевели на власні рахунки заощадження жінки, а й встигли оформити на неї кілька онлайн-мікрокредитів.

Загальна сума збитків склала 31 000 гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлює причетних до злочину.

Чому шахраї так часто грають саме на страху

Схема розрахована не стільки на технічні знання, скільки на людську реакцію. Людині кажуть, що з її телефоном щось не так: SIM-картка стара, зв’язок незабаром зникне, потрібно терміново перейти на новий стандарт або активувати послугу. Далі створюють відчуття поспіху — і просять зробити те, чого справжній оператор робити не повинен: назвати код із повідомлення або набрати на телефоні певну комбінацію.

Кіберполіція окремо наголошує: представники мобільних операторів не запитують SMS-коди, паролі чи дані банківських карток. Якщо під час дзвінка вас просять повідомити такі дані — розмову потрібно припинити.

Що робити, якщо вам телефонують "від оператора"

Ніколи не вирішуйте жодних питань із SIM-карткою під диктовку незнайомця. Якщо співрозмовник говорить про заміну, перевипуск або оновлення SIM-картки, покладіть слухавку. Після цього самостійно зателефонуйте оператору за номером із його офіційного сайту або застосунку.

Не називайте коди з SMS і не набирайте комбінації цифр та символів, які вам диктують телефоном. Саме такі дії шахраї можуть використовувати для перевипуску SIM-картки.

Як додатково захистити свій номер

Кіберполіція радить не використовувати один і той самий номер для всього. За можливості варто мати окремий номер, прив’язаний до банківських рахунків, і не публікувати його в оголошеннях, соцмережах чи месенджерах.

Також у мобільного оператора можна дізнатися про можливість заборонити дистанційний перевипуск SIM-картки. У такому випадку замінити її можна буде лише після особистого звернення до оператора з документами.

Як діяти, якщо зв’язок уже зник

Тут важливо не чекати, що "мережа сама з’явиться". Якщо SIM-картка раптово перестала працювати після підозрілого дзвінка, потрібно якнайшвидше зв’язатися з мобільним оператором і з’ясувати, чи не було перевипуску номера.

Одночасно варто звернутися до банку та попросити заблокувати картки й доступ до онлайн-банкінгу. Після цього потрібно перевірити свої електронні акаунти та змінити паролі там, де є ризик стороннього доступу.

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